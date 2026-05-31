Ricardo Pérez confundió un jersey de Naranjeros con uno de Astros

El comediante Ricardo Pérez, conductor de La Cotorrisa, considerado el podcast más escuchado y visto de México, recordó una de las anécdotas más peculiares que ha vivido relacionada con el beisbol, luego de asistir a un juego de los Houston Astros convencido de que portaba una franela de la novena texana, cuando en realidad llevaba puesta una de los Naranjeros de Hermosillo.

La historia fue contada por el propio Pérez durante un show en vivo realizado precisamente en Hermosillo. Ahí, portando el mismo jersey que usó aquel día, recordó cómo aseguró públicamente que llevaba una prenda de los Astros, cuando en realidad vestía una de los Naranjeros de Hermosillo, la organización más ganadora de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo más curioso fue que nadie notó el error, o al menos nadie se lo hizo saber.

La anécdota ocurrió durante la México City Series 2024, cuando los Houston Astros y los Colorado Rockies disputaron una serie de temporada regular de las Grandes Ligas en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Además de representar una fiesta para los aficionados al beisbol, aquel fin de semana tiene un significado especial para Ricardo Pérez. En diversas ocasiones ha contado que fue precisamente durante ese viaje cuando le pidió a la cantante Susana Zabaleta que fuera su novia, dando inicio formal a una relación que actualmente es una de las más mediáticas del espectáculo mexicano.

Según relató, tiempo atrás había visitado Hermosillo y compró una franela de los Naranjeros como recuerdo. Tiempo después acudió a una Serie Mundial y adquirió una jersey oficial de los Astros, por lo que terminó olvidando cuál era cuál dentro de su colección.

Cuando llegó el momento de asistir al partido entre Houston y Colorado en la Ciudad de México, revisó sus prendas de beisbol y eligió la que creyó correspondía a la novena texana.

Reproducir El comediante habla de su naciente afición al beisbol. TikTok: @EstadioDeportes

“Vi la H y dije: aquí estás”, recordó entre risas al explicar cómo asumió que se trataba de la jersey de Houston.

La confusión pasó completamente desapercibida para Ricardo Pérez, incluso cuando fue entrevistado por un medio de comunicación durante el evento.

Al ser cuestionado sobre qué equipo apoyaba para ese encuentro, respondió con total seguridad.

“Houston, papi”, contestó frente a las cámaras, señalando su jersey.

Aunque la confusión con la prenda era evidente para cualquier aficionado al beisbol mexicano, Pérez sí llevaba una gorra de los Astros, por lo que no todo estaba equivocado en el atuendo que eligió para aquella tarde.

Pérez explicó que nadie lo corrigió en ese momento y que la entrevista continuó con normalidad. Incluso bromeó con que probablemente quienes lo escucharon pensaron que se trataba de una ocurrencia más de su personalidad como comediante.

Reproducir Ricardo Pérez habla de su anécdota confundiendo el jersey de Houston con el de Hermosillo. TikTok: @ricardoyanomedijo

La realidad llegó más tarde, cuando regresó al palco y una persona le preguntó si el jersey que llevaba puesto no era de los Naranjeros.

Fue entonces cuando comenzó a revisar fotografías, reconstruyó lo ocurrido durante la México City Series 2024 y comprendió el error.

La prenda que había utilizado durante todo el evento no pertenecía a los Astros, sino a los Naranjeros de Hermosillo, por lo que había aparecido en televisión asegurando que apoyaba a Houston mientras vestía los colores del conjunto sonorense.

“Ahí caí en cuenta. Acabo de salir en televisión diciendo: Houston, papi”, recordó entre carcajadas.

La anécdota provocó las risas de los asistentes al espectáculo en Hermosillo, quienes reconocieron de inmediato el jersey de los Naranjeros que Ricardo Pérez confundió con una prenda de los Astros durante una de las visitas más recientes de las Grandes Ligas a México.