¡El fin de una era! Eva Espejo se va de Rayadas

Tras años de consolidarse como uno de los proyectos más exitosos de la Liga MX Femenil, las Rayadas han anunciado hoy la salida de su directora deportiva y exentrenadora Eva Espejo, poniendo fin a una era de cinco años marcada por títulos y crecimiento institucional.

El club busca ahora renovar su estructura para afrontar los nuevos retos competitivos, con la mira puesta en mantener el alto nivel alcanzado y en seguir impulsando el desarrollo del balompié femenino en la región.

Eva Espejo siendo reconocida por la directiva de Rayadas MEXSPORT

Eva Espejo se va de Rayadas

El Club de Futbol Monterrey confirmó la salida de Eva Espejo tras cinco años de exitosa trayectoria en la institución, donde desempeñó roles como directora técnica y posteriormente como directora deportiva.

Espejo deja el club después de contribuir significativamente al crecimiento del equipo femenil, que bajo su influencia se convirtió en referente nacional.

Durante su etapa, Rayadas conquistó tres títulos en total: uno como entrenadora (Campeonato de Liga Apertura 2021) y dos más en su rol directivo, incluyendo el primer bicampeonato de liga para el club.

Gracias por creer, construir y dejar huella en nuestra historia, Eva Espejo. Tu legado en Rayadas será para siempre”, escribieron en redes sociales.

El club se prepara para anunciar pronto a su sucesor o sucesora en la dirección deportiva, mientras trabaja en fortalecer la plantilla y el staff técnico para los próximos torneos. La institución agradeció públicamente el legado de Espejo y destacó su impacto en la historia de Rayadas.

Eva Espejo durante un partido dirigiendo a Rayadas MEXSPORT

El futuro de Eva Espejo

Todo apunta a que Eva Espejo tomará un nuevo reto internacional al frente de la Selección Femenina de Ecuador.

Según reportes, la entrenadora mexicana estaría cerca de asumir las riendas de La Tri, donde debutaría pronto en las eliminatorias o en partidos de preparación.

Esta oportunidad representa un salto importante en su carrera, permitiéndole dirigir a nivel de selecciones nacionales y aportar su experiencia ganadora en el futbol latinoamericano.

Títulos y trayectoria de Eva Espejo con Rayadas