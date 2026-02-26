¿Llegará al Mundial? La imagen de Edson Álvarez en muletas que preocupa a Aguirre

A tan solo cuatro meses de que ruede el balón en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre sigue teniendo dudas sobre el cuadro que dirigirá en el grupo A, pero no porque los nombres no existan, sino porque algunos de ellos están en un proceso de recuperación y se desconoce si estarán a tiempo para el primer partido ante Sudáfrica, ese es el caso de Edson Álvarez.

Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe, reapareció en redes sociales con una imagen que ha generado incertidumbre en la afición mexicana luego de haberse sometido a una operación apenas hace unos días.

Tras someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo, Edson Álvarez compartió a través de su cuenta de Instagram su primera fotografía postoperatoria. En ella, el canterano americanista aparece apoyado en muletas, marcando el inicio formal de su proceso de rehabilitación.

Sin embargo, la imagen también ha generado dudas en redes sociales sobre si podrá estar listo para el Mundial 2026 o si será otra baja con la que deberá lidiar Javier Aguirre.

Un mensaje de resiliencia ante la adversidad

Pese a la seriedad de la situación, el mediocampista acompañó la publicación con un mensaje cargado de filosofía y fortaleza mental: “Aprender a ser firme en la incertidumbre, eso es crecimiento real”.

La imagen de Edson en muletas no solo impacta en lo anímico. Su ausencia representa un reto estructural para el esquema del "Vasco" Aguirre, quien confía en la capacidad de recuperación y lectura de juego del jugador para el debut mundialista en casa.

¿Llegará al Mundial? Los plazos de recuperación de Edson Álvarez

El cuerpo médico ha sido cauteloso, priorizando una recuperación integral para evitar recaídas que comprometan su rendimiento a largo plazo. Según las primeras estimaciones, el periodo de inactividad de Edson Álvarez oscilará entre las 4 y 8 semanas, dependiendo estrictamente de la evolución biológica de su tobillo izquierdo.

Si estos tiempos se siguen, Álvarez podría estar listo entre finales de marzo o de abril, apenas a tiempo para integrarse a la concentración de Javier Aguirre.