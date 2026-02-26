¿Adiós al error humano? Así funciona el sistema de desafíos de strikes que revoluciona a la MLB

Aaron Jugde hizo una mueca y le dijo al umpire principal que desafiaba el tercer strike que le había cantado unos segundos antes… El tres veces MVP con los New York Yankees aguardó para que en una pantalla se mostrara que el lanzamiento que no le había gustado era efectivamente un strike y había sido ponchado. Con la mirada baja, Judge se fue al dogaout en el inicio de una nueva era en la que las Grandes Ligas con la tecnología siendo una parte más relevante del juego de pelota.

El nuevo sistema de desafío de pitcheos de MLB, conocido como Automated Ball-Strike (ABS) Challenge System, representa uno de los cambios más disruptivos del beisbol en décadas. Implementado oficialmente a partir de la temporada 2026, este sistema permite a los jugadores —específicamente al lanzador, el receptor o el bateador— apelar decisiones de bolas y strikes llamadas por el umpire, recurriendo a tecnología automatizada basada en Hawk-Eye y transmitida por la red 5G de T-Mobile.

Las reacciones en este inicio de pretemporada son mixtas, pero mayoritariamente positivas. Entre los fanáticos encuestados por la MLB, el 72% considera que el sistema mejora la experiencia, y un 69% preferiría eventualmente un ABS completo.

Jugadores y coaches lo ven como una herramienta estratégica: por ejemplo, Wilson Contreras (Red Sox) celebró un desafío exitoso en el primer juego, y Matt Olson (Braves) usó uno agresivamente contra Paul Skenes, aunque admitió que en temporada regular serán más selectivos.

Algunos pitchers, como Hunter Brown (Astros), defienden el “elemento humano” pero aceptan la adaptación. Hay críticas puntuales: en juegos como Pirates vs. Red Sox o con Skenes, umpires han sido “humillados” por múltiples reversiones, generando memes y debates en redes sobre si los umpires parecen “malos”. Otros mencionan fallos técnicos ocasionales, pero el consenso es que añade estrategia sin eliminar la tradición.

El umpire, bateador, pitcher y catcher esperan a que la pantalla muestre por dónde pasó el lanzamiento desafiado para ver si se confirma o cambia el llamado humano. Captura de video

¿Cómo funciona el Automated Ball-Strike (ABS) Challenge System?

Cada equipo inicia el juego con dos desafíos. Si el desafío es exitoso (es decir, la llamada se revierte), el equipo lo conserva; si falla, lo pierde. En entradas extras, cualquier equipo que entre sin desafíos recibe uno adicional a partir de la décima entrada. El señalamiento es inmediato: el jugador toca su casco o gorra justo después de la llamada. La revisión es rápida, promediando 13.8 segundos por desafío según pruebas.

Este sistema ya se probó exhaustivamente en las Ligas Menores desde 2022, en el Juego de Estrellas 2025 y en alrededor del 60% de los juegos de Spring Training 2025. En el actual Spring Training 2026 (inicio de pretemporada), se está aplicando en todos los estadios de la MLB por primera vez de manera completa, sirviendo como ensayo final antes del Opening Day.

Datos clave del Spring Training muestran que los jugadores desafían aproximadamente el 2.6% de todos los pitcheos llamados. La tasa de éxito en las reversiones alcanza el 52.2%, superior al 50% esperado, lo que indica que los umpires aún cometen errores notables en zonas cercanas. En 288 juegos probados previamente, hubo un promedio de 4.1 desafíos por juego. Jugadores como catchers han tenido mayor precisión (56% de éxito), mientras que pitchers solo el 41%.

El Spring Training está ayudando a jugadores y equipos a calibrar cuándo y cómo usarlo, especialmente con mediciones precisas de cada bateador para definir su zona de strike con miras a una campaña que será muy diferente a todas las anteriores.