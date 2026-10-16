El “Vasco” se echa para atrás. No modificará la ubicación del banquillo en Mestalla

Priorizó la tradición por sobre su preferencia, porque eso sí, el “Vasco” Javier Aguirre aclaró que no es supersticioso.

Este viernes, el estratega mexicano del Valencia de España reveló que siempre no modificará la ubicación del banco de local del Mestalla, donde mañana enfrentará al Athletic de Bilbao, como parte de la fecha 9 de LaLiga.

Horas antes había trascendido en la prensa local que el técnico mexicano solicitó a la directiva del equipo que el banquillo de local dejara de estar al lado izquierdo y ubicaran al Valencia en la otra banca, la del lado derecho. La decisión llamó la atención porque desde que fue fundado el estadio, siempre se han colocado del mismo lado.

Lo del banquillo sí fue idea mía, como no era tan importante y me dijeron, oye, mira… como el argumento más sólido es la tradición, los 103 años de (la banca de local) en el Mestalla en el mismo lugar, pues no seré yo quien rompa con la tradición, el respeto al estadio, a la afición, al banquillo y se quedará en el mismo sitio.

“No era algo que a mí me quitara el sueño, se me ocurrió pero bueno, no pasa nada. Ni soy supersticioso, ni soy cabezón, soy un tipo de lo más normal”, comentó hoy Aguirre en conferencia de prensa.

El de esta sábado será el primer juego de Javier Aguirre en el estadio del Valencia. Su primer compromiso fue como visitante la semana pasada ante Racing de Santander, duelo que concluyó 2-2 y que mantiene ilusionada a la afición del equipo.

Valencia -dirigido por el ex estratega de la Selección Nacional de México- se ubica en la penúltima posición de la clasificación con sólo 8 puntos.