‘Vamos a romper reglas’, advierte la nueva facción del CMLL

La nueva agrupación busca imponer su ley en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). La facción está integrada por El Terrible, Explosivo, Elemental y Máquina Letal, cuyo objetivo lo dejaron claro.

“Esta facción va a llegar a dominar, vamos a romper huesos, reglas, lo que sea necesario”, señalaron.

Este viernes, participarán en la función del Viernes Espectacular del CMLL, en una lucha de relevos atómicos CMLL

Aunque la facción aún no tiene nombre, El Terrible se frota las manos para que puedan demostrar quiénes son.

“Hemos llegado comprometidos al máximo con esta oportunidad… esperando que llegue el viernes para demostrar quiénes somos”, señaló.

Por su parte, Explosivo subrayó la nueva identidad, más agresiva, auténtica y directa: “Estábamos desviados de lo que realmente éramos, éste es nuestro estilo, quienes somos de verdad”.

El Elemental subrayó que cada uno tiene su personalidad, pero todos van en la misma línea: “Somos un grupo, pero cada quien tiene su personalidad, su esencia … vamos en la misma línea”.

Este viernes, participarán en la función del Viernes Espectacular del CMLL, en una lucha de relevos atómicos contra Valiente Jr, Max Star, Futuro y Hombre Bala Jr.

El cartel está encabezado por el regreso de Místico a la Arena México, después de haberse coronado en Campeón Mundial de Parejas de Peso Jr de New Japan Pro-Wrestling, al lado de El Desperado.