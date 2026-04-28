Marcel Ruiz fuera del Mundial 2026: Las sorpresas en la lista de Javier Aguirre

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, había hecho los esfuerzos necesarios para ser llamado a la Selección Mexicana que disputará el Mundial 2026 en territorio nacional así como en Estados Unidos y Canadá, pero al final, la primera lista del estratega Javier Aguirre, donde se convocaba a los jugadores provenientes de Liga MX, fue un duro golpe para él.

Aguirre, director técnico del Tri, no lo incluyó en el listado, un claro mensaje de que no lo consideró en las condiciones físicas óptimas requeridas para el Mundial 2026, manteniendo su postura de no convocar a futbolistas que no estén al cien por ciento.

A pesar del esfuerzo de Ruiz por evitar el quirófano tras sufrir una ruptura del ligamento cruzado y el menisco el pasado 11 de marzo, el "Vasco" prefirió no arriesgar. El mediocampista se ausentó de las canchas durante 35 días, optando por un tratamiento conservador con la esperanza de cumplir el sueño mundialista. Aunque regresó a la actividad con los Diablos Rojos en la Concachampions ante el LA Galaxy, el tiempo resultó insuficiente para recuperar el ritmo competitivo necesario.

Marcel Ruiz no fue el único que recibió un golpe en la lista. De igual forma sucedió para el jugador de Cruz Azul, Carlos Rodríguez, quien había sido considerado, pero que debido a la baja de rendimiento no ha sido convocado.

Otras sorpresas en la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Uno de los llamados que destaca en la lista de Aguirre presentada este 28 de abril es el del jugador de Pumas, Guillermo Martínez. Con pocos minutos en la Selección Nacional, su ritmo con el cuadro universitario, con quienes logró cinco goles en la fase regular del Clausura 2026, ha llamado la atención del Vasco.

Richard Ledezma, quien había sido convocado en diversas ocasiones en la parte final del ciclo, tampoco estará presente en la lateral derecha.

¿Cuántos jugadores aporta cada equipo de la Liga MX a la Selección Nacional para el Mundial 2026?

De cara a la Copa del Mundo 2026, las Chivas de Guadalajara se han consolidado como la base principal de la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre. El "Rebaño Sagrado" encabeza la lista de aportaciones con un total de cinco jugadores: Raúl Rangel en la portería; Brian Gutiérrez, Luis Romo y Roberto Alvarado en el mediocampo; y Armando González en el ataque.

Por detrás del conjunto tapatío aparece el Toluca, equipo que suma dos representantes de jerarquía con los llamados de Jesús Gallardo y Alexis Vega.

El resto de la convocatoria del "Vasco" Aguirre se distribuye de manera equitativa entre diversas instituciones de la Liga MX, con un jugador por equipo proveniente del América (Israel Reyes), Santos Laguna (Carlos Acevedo), Cruz Azul (Érik Lira), Tijuana (Gilberto Mora) y Pumas (Guillermo Martínez).

Cabe destacar que el cuerpo técnico también definió un grupo de sparrings para los entrenamientos de alto rendimiento, donde destacan Tijuana y FC Juárez con dos elementos cada uno, sumados a jóvenes promesas de León, Puebla, San Luis y Rayados de Monterrey.