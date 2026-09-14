Lionel Messi va por su título 48 ante Cruz Azul

Lionel Messi está acostumbrado a levantar trofeos, pero a sus 39 años cada uno comienza a tener un significado distinto. El astro argentino podría estar entrando en la recta final de una carrera en la que prácticamente lo ha ganado todo y este miércoles 16 de septiembre tendrá una nueva oportunidad de sumar otro campeonato a una colección que ya parece interminable.

El Inter Miami se enfrentará a Cruz Azul por el Campeones Cup, un duelo que podrá disfrutarse a través de Imagen Televisión, y que para Messi representa mucho más que un partido por un trofeo. Con el paso del tiempo, las oportunidades para seguir aumentando su palmarés comienzan a reducirse.

Messi es el máximo ganador de títulos en la historia del futbol, con 47 trofeos entre clubes y selección. Más de la mitad los conquistó con el Barcelona, donde construyó la etapa más dominante de su carrera y se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia del deporte.

A esa colección se suman sus éxitos con el París Saint-Germain, Inter Miami y, por supuesto, la selección argentina, con la que alcanzó la gloria máxima al conquistar la Copa del Mundo de Catar 2022, además de las Copas América de 2021 y 2024.

Sin embargo, el calendario comienza a jugar en contra. El pasado 31 de agosto, Messi anunció su retiro de la selección argentina, cerrando una etapa que le permitió conquistar prácticamente todo con la Albiceleste. Con su futuro cada vez más cerca del desenlace, cada competencia puede convertirse en una de sus últimas oportunidades para levantar un trofeo.

El Campeones Cup ante Cruz Azul podría ser uno de esos momentos. Para Messi, ganar significaría agregar otro título a una carrera histórica; para el futbol, la posibilidad de presenciar una vez más al máximo coleccionista de trofeos levantando una copa que, por el momento, todavía no tiene en sus vitrinas.

¿Dónde ver el partido de Messi ante el Cruz Azul?

El juego del Campeones Cup del próximo 16 de septiembre será transmitido a las 17:55 hrs a través de la señal de Imagen Televisión, canal 3.1

Messi ha logrado tres títulos con el Inter Miami. Mexsport

¿Qué títulos ha ganado Messi en su carrera?

Selección de Argentina: 6 en total

1 Mundial

1 Mundial Sub-20

2 Copas América

1 Medalla de oro Juegos Olímpicos

1 Finalissima

FC Barcelona: 35 en total

4 Champions League

10 LaLiga

7 Copa del Rey

3 Mundial de Clubes

3 Supercopa de Europa

8 Supercopa de España

París Saint-Germain: 3 en total

2 Ligue 1

1 Trophée des Champions

Inter Miami: 3 en total

1 Leagues Cup

1 Supporters Shield

1 MLS