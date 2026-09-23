Lionel Messi anuncia la segunda edición de la Messi Cup que se jugará en Miami

La Messi Cup celebrará su segunda edición del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Inter Miami, con una participación que pasará de ocho a 16 equipos Sub-16 de diferentes partes del mundo. El torneo amplió su convocatoria después del éxito de su primera edición, en la que River Plate se coronó ante Atlético de Madrid.

La competencia volverá a reunir a clubes vinculados con la trayectoria de Lionel Messi. Para esta edición participarán Inter Miami, Barcelona y Newell’s Old Boys, además de la UE Cornellà, equipo recientemente adquirido por el jugador argentino. La presencia de estas instituciones formará parte de un torneo enfocado en jugadores que atraviesan una etapa importante de formación.

La Messi Cup se jugará en Miami. Mexsport

¿Qué equipos participan en la Messi Cup 2026?

Entre los clubes europeos aparecen Atlético de Madrid, Inter de Milán, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Ajax. La representación sudamericana estará integrada por Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Independiente del Valle.

A través del comunicado de presentación, Lionel Messi destacó el objetivo formativo de la competencia y la posibilidad de que los futbolistas jóvenes tengan contacto con escenarios de competencia internacional.

La Messi Cup se creó para que los chicos puedan vivir una experiencia única, tanto dentro como fuera de la cancha, en un momento muy importante de su formación, y para que puedan empezar a conocer lo que significa competir al más alto nivel internacional.

La segunda edición mantendrá así el enfoque de reunir a jugadores Sub-16 con clubes de distintos países, pero aumentará de manera significativa el número de participantes respecto al primer torneo.

El crecimiento también estará acompañado por partidos en diferentes instalaciones del Inter Miami. Algunos encuentros se disputarán en el Inter Miami CF Stadium, recinto que alberga los partidos del primer equipo del club.

¿Dónde se transmite la Messi Cup 2026?

La Messi Cup mantendrá la distribución internacional que tuvo desde su primera edición. Los partidos se transmitirán de manera global a través de Disney+, mientras que en determinados mercados también estarán disponibles mediante los canales lineales de ESPN.

El torneo comenzará el 25 de octubre y concluirá el 1 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Inter Miami. La edición anterior terminó con River Plate como campeón, después de imponerse al Atlético de Madrid en la final.