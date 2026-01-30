Lindsey Vonn prende las alarmas previo a los Juegos Olímpicos de Invierno; sufrió caída en Suiza

La estadunidense Lindsey Vonn prendió las alarmas a unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, luego de sufrir una caída durante el descenso de Crans Montana, Zuiza. La esquiadora confirmó una lesión en su rodilla izquierda, pero mostró optimismo para seguir con su sueño olímpico.

“Me caí en el descenso en Suiza y me he lesionado en la rodilla izquierda. Es una situación muy difícil, a una semana de los Juegos, pero si hay algo que sé hacer es reponerme. Mi sueño olímpico no ha terminado”, publicó en un mensaje en Instagram.

Lindsey Vonn confirmó que se lesionó la rodilla AFP

Lindsey Vonn agregó que sigue hablando con los médicos y debe continuar con las pruebas. “Daré más información cuando las tenga”.

La atleta de 41 años perdió el equilibrio al inicio de su recorrido en la última cita de la Copa del Mundo de esquí alpino y terminó contra las redes de protección. Se puso de pie, bajó del lugar con gestos de dolor y deteniéndose en varias ocasiones, llevándose su mano a la rodilla izquierda.

Lindsey Vonn fue trasladada en helicóptero Reuters

Al llegar a la meta, saludó a los aficionados que la vitorearon, pero negó con la cabeza en varias ocasiones. Fue trasladado en helicóptero a una clínica

Lindsey Vonn regresó de su retiro y mantenía su ilusión de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Lindsey Vonn no fue la única que sufrió una caída Reuters

El descenso femenil de Milán-Cortina 2026 está programado para el próximo 8 de febrero.

La Federación Estadunidense de Esquí sólo comunicó que “Lindsey Vonn se cayó en el descenso de Crans Montana y está siendo examinada”.

La caída de la estadunidense no fue la única, también lo hicieron la austriaca Nina Ortlieb y la noruega Marte Monsen. Los jueces y organizadores decidieron detener la carrera por las condiciones complicadas y la falta de referencias tras las nevadas que han azotado la zona en las últimas 48 horas.