La fiesta de la NFL en México tuvo un protagonista inesperado antes de que comenzara el partido. Aaron Jones, corredor estelar de los Minnesota Vikings, decidió ponerle un toque muy mexicano a su llegada al Estadio Banorte, donde apareció vestido de mariachi y acaparó las miradas de los aficionados.

El jugador estadounidense lució un traje negro de charro, personalizado con distintos parches bordados con referencias a los Vikings. El conjunto estuvo acompañado por un sombrero de mariachi en color morado, uno de los detalles que más llamó la atención y que rápidamente convirtió su entrada al inmueble en uno de los momentos más comentados de la previa.

La vestimenta no fue una improvisación de último momento. Jones ya había adelantado que preparaba algo especial para su visita a la capital mexicana. En mayo pasado compartió sus intenciones de presentarse con un atuendo de mariachi que combinara los colores morado y dorado, por lo que aprovechó la ocasión para cumplir aquella promesa.

Su elección también tiene una historia detrás. El gusto del corredor por los sombreros mexicanos comenzó en 2019, cuando su pareja, de raíces hispanas, lo retó a utilizar uno antes de un encuentro cuando todavía pertenecía a los Green Bay Packers.

Aquella experiencia terminó por convertirse en una costumbre que adoptó como parte de su identidad fuera del emparrillado. Desde entonces, Jones ha encontrado en los sombreros una manera de darle personalidad a sus llegadas a los estadios.

Esta vez fue más allá y decidió llevar la tradición a otro nivel con un traje completo de mariachi. En una jornada en la que los Minnesota Vikings se enfrentarán a los San Francisco 49ers en territorio mexicano, el corredor encontró la manera de conectar con la afición. Su atuendo hizo que la cultura mexicana también tuviera su lugar en el espectáculo de la NFL.