El selecto club de la Liga MX: Antuna y los futbolistas que jugaron en tres de los cuatro grandes

En el futbol mexicano existe una obsesión que pocos logran materializar y que, para la afición, camina sobre la delgada línea entre la gloria y la traición. Jugar para uno de los cuatro grandes representa la cima de una carrera, pero vestir la camiseta de tres de ellos es un hito reservado para muy pocos. Con el fichaje de Uriel Antuna por los Pumas para este Clausura 2026, el ‘Brujo’ inscribió su nombre en una lista exclusiva de la Liga MX.

El extremo mexicano, con pasado en Chivas y Cruz Azul, ahora defenderá los colores de la UNAM, completando así su triplete de equipos grandes. Sin embargo, la historia nos dicta que no es el primero en hacerlo. Figuras legendarias y campeones de goleo pasaron por esta situación, moviéndose entre el odio y el amor de las aficiones más exigentes del país.

EL CLUB DE LOS 'TRES COLORES': ÍDOLOS Y VILLANOS

A lo largo de las décadas, diversos futbolistas desafiaron la rivalidad deportiva. Si bien el sueño de militar en los equipos más importantes es común, la realidad de las transferencias en el futbol azteca permitió que nombres de peso rotaran entre la capital y Guadalajara.

Basado en los registros históricos, estos son los jugadores que, al igual que Antuna, vistieron tres de las cuatro camisetas más populares de México:

Enrique Vázquez del Mercado: El arquero fue de los pioneros en esta lista, defendiendo las porterías de Chivas, América y Pumas.

Javier Sánchez Galindo: Histórico de la Máquina, pasó por Cruz Azul, Chivas y cerró su ciclo en América.

Luis Flores: El goleador surgido en la UNAM militó en Pumas, Cruz Azul y Chivas.

Carlos Hermosillo: El 'Grandote de Cerro Azul', máximo ídolo celeste, portó con orgullo los escudos de América, Cruz Azul y Chivas.

Carlos Hermosillo en su paso por Cruz Azul. Mexsport

Adrián Chávez: Recordado por sus vuelos en el arco azulcrema, jugó para América, Cruz Azul y Pumas.

Pedro Pineda: Delantero letal en su momento que vistió las casacas de Chivas, América y Cruz Azul.

Luis García Postigo: El 'Doctor', canterano universitario, brilló en Pumas, América y Chivas.

Israel López: Mediocampista de gran técnica que pasó por las filas de Pumas, Chivas y Cruz Azul.

Christian Ramírez Díaz: Defensor que completó su tercia con Pumas, América y Chivas.

Luis García jugando con América. Mexsport

Rafael Márquez Lugo: Goleador que vivió momentos contrastantes en Pumas, América y Chivas.

Francisco 'Maza' Rodríguez: El defensor sinaloense fue campeón y capitán, jugando para Chivas, América y Cruz Azul.

Israel Castro: El autor del gol al Real Madrid surgió en Pumas y luego pasó por Cruz Azul y Chivas.

Juan Francisco Palencia: El 'Gatillero', ícono del rock y el futbol, fue ídolo en Cruz Azul, Chivas y Pumas.

Gonzalo Pineda: El "Gonzo" lució su clase en el medio campo de Pumas, Chivas y Cruz Azul.

Francisco Palencia en su paso por Pumas. Mexsport

Edoardo Isella: El defensor tuvo un paso por Chivas, Cruz Azul y América.

Erick 'Cubo' Torres: Delantero que debutó en Chivas, buscando suerte después en Cruz Azul y Pumas.

Adrián Aldrete: Llegó primero al América, después a La Máquina, siendo campeón con ambos y posteriormente arribó a Pumas, donde no encontró la gloria.

Alejandro Mayorga: Lateral que recientemente completó el ciclo militando en Chivas, Pumas y Cruz Azul.

Jesús Molina: Las Águilas fueron el primer grande al que llegó, posteriormente pasó por Chivas y terminó su carrera en Pumas.

Jesús Molina en su paso por Chivas. Mexsport

EL RÉCORD IMPOSIBLE QUE NADIE CONSIGUIÓ AÚN

A pesar de la larga lista de talentos que circularon entre estos clubes, existe una 'maldición' o quizás un pacto no escrito que se mantiene vigente hasta la fecha. Ningún futbolista en la historia logró jugar para los cuatro equipos: América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.

Siempre falta uno. En el caso de Hermosillo o el 'Maza' Rodríguez, les faltó Pumas. A Luis García y Márquez Lugo les faltó Cruz Azul. Ahora, con Uriel Antuna en el Pedregal, le faltará el América para completar el póker de ases, algo que luce complicado por la rivalidad directa.

Por ahora, el Clausura 2026 será el escenario donde la afición universitaria juzgará si el nuevo refuerzo tiene lo necesario para brillar en su tercer equipo grande, mientras la estadística del "jugador de los cuatro escudos" sigue vacía, esperando a aquel valiente —o mercenario, según se vea— que se atreva a completarla.