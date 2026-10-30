FMF establecerá nuevos lineamientos en Liga de Expansión para obtener ascenso a Liga MX

La mañana de este viernes la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó el fondo de solidaridad para fortalecer las finanzas de la Liga de Expansión y este es un paso importante de cara a lo que se viene para el futbol mexicano, debido a que en los próximos meses se establecerán nuevos linimentos para poder conseguir el ascenso a la Liga MX.

Nuevos lineamientos para ascender a Primera División

Fuentes revelaron a Excélsior que durante la próxima reunión de dueños —prevista para el mes de diciembre— los ‘dueños’ del balón, de la mano de la Federación Mexicana de Futbol, establecerán los nuevos lineamientos para que clubes de la Liga de Expansión tenga de nueva cuenta la posibilidad de subir a Primera.

Dichos lineamientos aún no están definidos ni establecidos, pero se espera que sean más accesibles a los que existían desde años atrás cuando los clubes del circuito de plata necesitaban de una certificación para poder dar el salto al máximo circuito.

En dicha reunión también se establecerán los tiempos en el que el nuevo plan entrará en vigor, por lo que habrá certeza de cuándo es que los equipos de Expansión tendrán la posibilidad de subir a la Primera División.

El fondo de solidaridad para fortalecer a la Liga de Expansión cobra un peso importante en este nuevo esquema, pues el objetivo de la Federación Mexicana de Futbol busca que todos los equipos de la Segunda División cuenten con estabilidad financiera para ser equipo de Liga MX.

Con en el proceso de certificación anterior solamente Atlante y Leones Negros cumplían los requisitos necesarios para poder subir a Primera División y la FMF busca darle dicha posibilidad a más clubes.

Liga de Expansión

¿Qué es el fondo de solidaridad para la Liga de Expansión?

El fondo de solidaridad de la Liga de Expansión es una iniciativa de la FMF para redistribuir recursos económicos hacia los clubes de esta categoría, ayudándoles a fortalecer sus finanzas y mejorar su infraestructura deportiva, administrativa y de servicios para cumplir los requisitos de la Liga MX.

Su objetivo principal es reducir las brechas económicas entre divisiones e impulsar la formación de talento mexicano, consolidando toda la pirámide del futbol nacional desde el sector amateur hasta la primera división.