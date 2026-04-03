Liga MX: Necaxa hunde al Mazatlán con partidazo en el Estadio Victoria 

El Necaxa toma un importante respiro dentro de sus crisis, al conseguir su quinta victoria del torneo Clausura 2026. Un tanto de Alexis Peña permitió a los Rayos defender su casa sobre el Mazatlán (2-1).

A pesar del dominio del Necaxa, por momentos el Mazatlán brindó alarmantes momentos de peligro en el Estadio Victoria, al menos para dejar un digno recuerdo en la gira del adiós de los cañoneros, por su próxima salida de la Primera División ante la venta de su carta de afiliación al Atlante.

El Necaxa estuvo cerca de abrir el marcador de manera temprana, una seña de su dominio de la noche ante su gente.

Cuando el cronómetro se paseaba en los tres minutos, Lucas Merolla y Sebastián Santos se quedaron adormilados ante un inesperado rebote alto del balón, el cual condujo Tomas Badaloni al área. Ante el achique del portero, el delantero argentino disparo cruzado. El balón pasó a pocos centímetros del poste.

Pero la insistencia dio su recompensa a los dirigidos por Martín Varini. Javier Ruiz se encargó de abrir el marcador con su quinto gol del torneo (15’), a pase de su compatriota Lorenzo Faravelli.

Antes de irse al descanso, el Mazatlán hizo la travesura a la red de Luis Unsain, por conducto de Fábio Roberto Gomes (40’).

Pero en el segundo tiempo los dirigidos por Sergio Bueno volvieron a sucumbir ante la localía. Alexis Peña tras un tiro de esquina encontró fortuna con un remate de cabeza al primer poste del guardameta Ricardo Rodríguez.

Defendió bien el Necaxa la ventaja, pese al susto que el Mazatlán les propinó (63’). Fábio se quedó con ganas del doblete al ver su anotación anulada por fuera de lugar.

Con este resultado, el Necaxa sube al noveno lugar de manera provisional, con 16 puntos que le permiten desplazar a los Bravos de Juárez (15 pts), mientras que los Cañoneros siguen en la penumbra de los últimos lugares de la clasificación, con 11 unidades.