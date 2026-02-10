Escándalo en el tenis: Burruchaga denunció amenazas de apostadores para dejarse ganar

Román Burruchaga denunció en una conferencia de prensa durante el torneo Challenger de Rosario que el fin de semana recibió amenazas de apostadores para dejarse ganar un partido.

Román, hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga, campeón del Mundo con Argentina en México 1986, explicó que las amenazas eran por si no perdía ante el taiwanés Chin-Hson Tseng. Ganó el partido, pero a la postre cayó el domingo en el duelo por el título ante el también argentino Camilo Ugo Carabelli.

El tenista de 24 años, quien actualmente ocupa la posición 104 de la clasificación de la ATP, expresó que fue un episodio muy estresante y que espera que las autoridades del circuito puedan hacer algo al respecto.

Ojalá podamos encontrar una solución y frenar todo esto", pidió Román. "Lamentablemente, son cosas que pasan y estamos bastante acostumbrados. Lo normalizamos, pero no debería ser así. Lo del otro día no es algo que suele pasar, fue algo más chocante y más anormal, por eso pasó lo que pasó. Espero que se pueda encontrar una solución".

Román dio estas declaraciones luego de haber logrado una victoria en dos sets por 6-2 y 6-4 ante el serbio Laslo Djere en su primer partido del ATP 250 de Buenos Aires.

"Me llegaron varios mensajes, con varios datos sobre mí, personales, por eso digo que fue más chocante", contó Burruchaga.

Cuando sucedió esto, hicimos la denuncia para que cancelen las apuestas y nosotros estar más tranquilos. Estuve custodiado el sábado y el domingo que jugué la final. Estuve en la comisaría, hablando con la fiscalía, cosas que no había vivido", añadió Burruchaga.

En el mismo torneo de Rosario también recibió amenazas el español Nikolas Sánchez Izquierdo minutos antes de su encuentro de segunda ronda frente al argentino Valerio Aboian, contra el que perdió en dos sets.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo dijo al respecto que fue bastante fuerte lo de Rosario.

"Cuando pasó lo de Sánchez Izquierdo no querían decir nada, querían que sea algo confidencial. Cuando vino la policía (al club) nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que algo estaba pasando", contó Cerúndolo. "Todos los días recibimos amenazas, ya se volvió algo natural", señaló.