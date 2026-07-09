Cruz Azul hace petición para regresar al Estadio Ciudad de los Deportes; Liga MX responde  

El Cruz Azul formalmente lanzó una petición para llevar sus juegos de local del torneo Apertura 2026 al Estadio Ciudad de los Deportes; diferencias con la administración del Estadio Banorte, encabezada por el director general Alexandre Costa, orillan a los celestes a buscar otra sede.

La Liga MX confirmó la solicitud del Cruz Azul de un cambio de sede para el siguiente semestre, por lo que la entidad que rige al futbol de Primera División emitió una respuesta:

"De conformidad con el Reglamento de Competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables. Una vez concluido dicho proceso, la LIGA BBVA MX determinará lo conducente e informará con oportunidad".

Desde el miércoles 9 de agosto se filtró en diversos medios que la directiva del Cruz Azul y la administración del Estadio Banorte -bajo la gestión de Controladora Deportiva Águilas/ Grupo Ollamani- chocaron por diferencias tras modificaciones en las cláusulas que previamente ya vinculaban a la entidad celeste con el recinto hasta el año 2031.

Cabe destacar que en el Apertura 2026 el plan del Estadio Banorte es albergar a tres equipos de Liga MX: América, Cruz Azul y Atlante.

¿Qué pasa con el arrendamiento de Cruz Azul y el Estadio Banorte?

Fuentes señalaron a Excélsior que la inconformidad del Cruz Azul se debe a que les impusieron un nuevo contrato (renta, boletaje, operación).

Sin embargo, el semestre será complejo para las áreas jurídicas y la resolución de los términos del contrato que está directamente relacionado con los derechos de transmisión (TUDN). Advierten que "extinguir uno, es extinguir el otro".