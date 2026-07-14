Scaloni, entre la historia y el día con día: Argentina busca la gloria en una semifinal de leyenda

El futbol es un escenario donde el eco de la historia resuena con fuerza. Ante la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará a Argentina e Inglaterra en Atlanta, los fantasmas del pasado parecen observar a los protagonistas actuales. Sin embargo, el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, alzó: es momento de separar el juego de la guerra.

Aunque el duelo entre estos dos gigantes está intrínsecamente ligado al recuerdo de 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó la Mano de Dios y el Gol del Siglo como una catarsis tras el dolor de la Guerra de las Malvinas de 1982, Scaloni es tajante. "Es un partido de futbol, mezclarlo sería una locura", sentenció el estratega en la víspera del encuentro. Para el técnico, el respeto a la memoria de aquellos años tristes de nuestra historia no debe confundirse con la contienda deportiva de la era actual.

El triunfo fue tomado por muchos argentinos como una reivindicación de los compatriotas fallecidos a manos inglesas en la Guerra de las Malvinas en 1982 que dejó a 649 argentinos fallecidos y 255 británicos muertos.

Scaloni, durante la práctica de la Albiceleste. AFP

Es un partido de futbol, yo no puedo mezclar las cosas sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad."

Con la "ilusión intacta" por alcanzar su segunda final consecutiva, Argentina se prepara para un choque definitorio. A pesar de haber recorrido un camino tortuoso en la fase eliminatoria, el equipo se mantiene firme, apoyado en un Lionel Messi que, a pesar de su brillante trayectoria, enfrentará por primera vez a los ingleses en una cita de esta magnitud. Scaloni sabe que enfrente tendrá a una selección explosiva, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, y su estrategia es clara: "intentaremos agarrar la pelota, que es lo más importante".

Entre Maradona y Messi, siempre Argentina. Reuters

El ganador de este duelo épico se medirá el domingo a España, que tras eliminar a Francia ha demostrado ser, según palabras del propio Scaloni, el equipo más sólido del torneo. Mientras el mundo se prepara para ver a los campeones defensores contra los "Tres Leones" en busca de un lugar en la historia, Argentina se mantiene fiel a su identidad. En Atlanta, no solo se juega un pase a la final; se juega la oportunidad de honrar el legado sin quedar prisioneros de él.