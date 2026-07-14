Jorge Sánchez llegó a Guadalajara para incorporarse al Atlas

Jorge Sánchez arribó a Guadalajara la tarde de este martes para cerrar los últimos detalles de su fichaje con el Atlas, convirtiéndose en el refuerzo estelar de los Zorros para el Apertura 2026 tras concluir su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

El defensor de 28 años llega de forma definitiva procedente del PAOK de Salónica del futbol de Grecia. La directiva tapatía, ahora respaldada bajo la gestión de Grupo PRODI, logró destrabar las negociaciones en una operación que ronda los 2 millones de dólares. Sánchez amarrará un contrato de largo plazo que lo vinculará con la Academia por los próximos cuatro años, asegurando su permanencia en la institución hasta el verano de 2030.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, rodeado por prensa y aficionados, el futbolista externó su enorme felicidad por este traspaso: “Estoy muy contento, ilusionado y emocionado de estar aquí. La verdad que es un gran club, se viene un gran proyecto del que me gustaría formar parte", declaró el canterano de Santos Laguna. Consciente de la expectación generada, añadió de forma breve: "En un par de días podemos estar hablando con más calma de todo lo que se viene”.

Jorge Sánchez, presencia constante con el Tricolor. Reuters

El seleccionado nacional se someterá a los exámenes médicos de rigor este miércoles por la mañana, paso final antes de plasmar su firma. Con esto, Sánchez se convertirá en la quinta incorporación de los Zorros. No obstante, el cuerpo técnico planea llevar su integración de forma progresiva, por lo que está descartado para debutar en la Jornada 1 ante el León debido al periodo vacacional que recibió tras la justa mundialista.