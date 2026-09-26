EN VIVO Chivas vs Querétaro HOY | Liga MX Apertura 2026 J10 | Estadio Akron
A pesar de que es Fecha FIFA, las actividades en la Liga MX no paran y Chivas quiere el superliderato del AP26, pero tendrá que vencer al Querétaro que viene motivado
Por: Eduardo Cristobal Colin
CHIVAS
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QUERÉTARO
Las chivas necesitan de la victoria para aspirar al liderato general, pero tendrán que vencer a unos gallos motivados
llegan las chivas
16:10 HrsEL AKRON ESTARÁ LLENO
Afuera del Estadio Akron ya se lucen carteles donde informan que no hay más boletos para el Chivas vs Querétaro.
16:00HrsASÍ LLEGAN LAS CHIVAS AL ESTADIO AKRON