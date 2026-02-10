Keylor Navas desea seguir en México: ¿Qué falta para que renueve con Pumas?

El impacto de Keylor Navas en el futbol mexicano rebasó cualquier expectativa desde que aterrizó en el Pedregal en julio de 2025. El guardameta costarricense no solo blindó la portería de los Pumas de la UNAM con lances espectaculares, sino que rápidamente asumió el liderazgo del vestidor, portando con orgullo la banda de capitán y ganándose el respeto total de la afición universitaria. Sin embargo, el futuro del multicampeón europeo se convirtió en el tema principal de conversación en Ciudad Universitaria, pues el tiempo en su contrato actual comenzó a agotarse.

Recientemente, algunos rumores pusieron en duda la continuidad del exjugador del Real Madrid en la institución felina. Ciertas versiones sugirieron que el tico dudaba de la competitividad del proyecto deportivo de cara a los próximos torneos. Pese a este ruido mediático, la realidad parece ser mucho más optimista para los seguidores del conjunto azul y oro, ya que la prioridad del jugador está muy clara: permanecer en la capital mexicana.

INTENCIONES CLARAS: KEYLOR ESTÁ ENCANTADO EN MÉXICO

Fuentes cercanas a la institución revelaron que, lejos de buscar una salida, Keylor Navas se siente sumamente cómodo con su vida en el país. "Está encantado en México" y "su deseo es quedarse" fueron las frases que trascendieron desde el entorno del equipo para calmar las aguas sobre una posible partida. La calidad de vida y el cariño que recibió desde su llegada resultaron factores determinantes para que el portero priorice extender su estancia con la escuadra del Pedregal.

Keylor Navas en un calentamiento de Pumas. Mexsport

Esta postura del arquero representa una ventaja competitiva para la directiva, ya que contar con la voluntad del jugador facilita cualquier proceso de negociación. Navas demostró que, a pesar de su exitoso pasado en la élite mundial, mantiene el hambre de triunfo necesaria para seguir aportando solidez al proyecto de los Pumas, equipo que encontró en él la seguridad defensiva que buscó durante años.

EL ESTATUS DE LA NEGOCIACIÓN Y EL TIEMPO LÍMITE

A pesar de la disposición de ambas partes, la realidad administrativa dicta que todavía no existe una propuesta formal sobre la mesa. La directiva universitaria aún no presentó una oferta concreta para retener al tricampeón de la UEFA Champions League, aunque se espera que las pláticas oficiales arranquen formalmente en las próximas semanas. El reloj juega un papel fundamental, pues el contrato vigente de Keylor Navas vence a finales de junio de 2026.

Keylor Navas atajando en el entrenamiento. Mexsport

Bajo el reglamento actual, el arquero centroamericano tuvo el derecho de entablar conversaciones con otros clubes desde el comienzo de este año para decidir su futuro como agente libre. No obstante, el deseo mutuo de seguir vinculados parece ser el motor que impulsará las reuniones venideras. La afición espera que el Club Universidad Nacional no demore en blindar a su máxima figura, asegurando así que el liderazgo de Navas continúe custodiando el arco universitario por lo menos un par de temporadas más.