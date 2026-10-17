América sufre baja de última hora para enfrentar a León

Los problemas continúan para Guillermo Almada, ya que América suma su tercera baja confirmada para enfrentar a León durante la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga MX; se suma a las ausencias de Raphael Veiga y Miguel Borja.

Este sábado 17 de octubre, las Águilas se meten a la guarida de León con la intención de rasguñar 3 puntos en el Apertura 2026 que les permitan llegar a 24 unidades, sin embargo, desde la semana anterior se fueron confirmando las bajas para el estratega uruguayo.

1. Miguel Borja

El delantero colombiano terminó siendo expulsado ante Rayados de Monterrey en la jornada anterior y desde que abandonó el terreno de juego se confirmó su ausencia para este compromiso.

Miguel Borja suma 4 goles en sus primeros 4 partidos de Liga MX con América. Mexsport

2. Raphael Veiga

El mediocampista brasileño no entrenó al parejo del equipo a lo largo de la semana, mostrando dolencias musculares que lo alejaron de realizar el viaje al Bajío y uniéndose a las bajas para este compromiso.

Antes de la Jornada 9 del Apertura 2026, Raphael Veiga no suma victorias con América ante Pumas, Cruz Azul ni Chivas. Mexsport

3. Ramón Juárez

Finalmente, el defensor mexicano también sufrió de dolencias musculares, por lo que se mantuvo en CDMX en busca de recuperarse de cara a los siguientes compromisos del conjunto azulcrema; Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo se perfilan a ser los titulares, junto a Israel Reyes de lateral o contención.

Ramón Juárez perdió protagonismo con América y la posibilidad de ir al Mundial 2026 con el Tri. Mexsport

¿Cuándo y dónde ver León Vs América?

El compromiso entre León y América se disputará desde la cancha del Nou Camp, donde ambos conjuntos buscarán los tres puntos. Las Águilas intentan mantenerse en el liderato del Apertura 2026, mientras que La Fiera va por los 21 puntos que les permitiría meterse entre los 4 mejores del certamen:

Día: sábado 17 de octubre, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Fox One.

Instancia del torneo: Jornada 12, Apertura 2026 de Liga MX.

BFG