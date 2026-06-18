¡Una triste y preocupante realidad! El Mundial 2026 expone el verdadero peso y nivel de la Liga MX

La Liga MX registró una participación activa durante la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. De los 26 futbolistas convocados pertenecientes a clubes de Primera División, un total de 18 elementos ya acumulan minutos en la competencia oficial de la FIFA, mientras que los ocho restantes permanecen en el banquillo de suplentes esperando una oportunidad.

El panorama internacional: la decimocuarta posición

A pesar de la actividad registrada en las sedes de Estados Unidos, Canadá y México, los datos estadísticos sitúan al campeonato mexicano en un plano secundario dentro del mapa del balompié internacional. La liga local se ubica en el decimocuarto lugar mundial por volumen de representantes, quedando ampliamente superada por los circuitos de élite en Europa y ligas emergentes de Asia.

Liga Profesional - Jugadores convocados (nacionalidades)

1 Premier League - 164 (38)

2 Bundesliga - 102 (28)

3 LaLiga - 82 (29)

4 Ligue 1 - 81 (28)

14 Liga MX - 26 (7)

El balompié inglés concentra seis veces más futbolistas que el certamen nacional en esta Copa del Mundo. Incluso la liga de Arabia Saudita y la Superliga de Turquía superan en presencia al torneo de México.

El motor principal: la Selección Mexicana

La aportación del certamen local se concentró en gran medida en el cuadro tricolor durante el juego inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. En ese compromiso, nueve elementos sumaron actividad en el terreno de juego.

Los defensas Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), junto al mediocampista Érik Lira (Cruz Azul), el arquero Raúl Rangel, el extremo Roberto Alvarado y el medio Brian Gutiérrez (los tres de Guadalajara) destacaron como titulares. En el segundo tiempo sumaron minutos, Alexis Vega (Toluca), la joya Gilberto Mora (Tijuana) y Armando “Hormiga” González (Guadalajara).

Presencia en combinados de Sudamérica y de Concacaf

Fuera del representativo anfitrión, la infraestructura del certamen mexicano aportó futbolistas clave para otras cinco naciones:

Ecuador recurrió a la jerarquía de Enner Valencia (Pachuca) y Pedro Vite (Pumas), mientras que Uruguay alineó al zaguero Sebastián Cáceres (America) y Colombia blindó su arco con Camilo Vargas (Atlas).

Esta distribución confirma que, aunque el futbol mexicano tiene un poco de presencia para las escuadras de la Conmebol y Centroamérica, pero ocupa un peldaño secundario en el mercado global.

Gilberto Mora fue uno de los nueve futbolistas de la Liga MX que tuvieron minutos en el primer partido de México en el Mundial. Reuters

Actividad de jugadores de la Liga MX en el Mundial

Selección Mexicana

Raúl Rangel (Guadalajara) Titular los 90'

Israel Reyes (América) Titular los 90'

Jesús Gallardo (Toluca) Titular los 90'

Érik Lira (Cruz Azul) Titular los 90'

(Cruz Azul) Titular los 90' Brian Gutiérrez (Guadalajara) Titular, jugó 65'

(Guadalajara) Titular, jugó 65' Roberto Alvarado (Guadalajara) Titular, jugó 75'

Gilberto Mora (Tijuana) Entró de cambio al 65'

(Tijuana) Entró de cambio al 65' Alexis Vega (Toluca) Entro de cambio al 78'

(Toluca) Entro de cambio al 78' Armando González (Guadalajara) Entró de cambio al 75'

Se quedaron en la banca: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Luis Romo (Guadalajara) y Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Selección de Ecuador

Enner Valencia (Pachuca) Titular, jugó 77'

(Pachuca) Titular, jugó 77' Pedro Vite (Pumas UNAM) Titular los 90'

(Pumas UNAM) Titular los 90' Jackson Porozo (Tijuana) Entró de cambio al 63'

Selección de Uruguay

Sebastián Cáceres (América) Titular los 90'

(América) Titular los 90' Brian Rodríguez (América) Entró de cambio al 80'

(América) Entró de cambio al 80' Rodrigo Aguirre (Tigres) | Entró de cambio al 89'

Se quedó en la banca: Santiago Mele.

Selección de Panamá

Yoel Bárcenas (Mazatlán) | Titular los 90'

(Mazatlán) | Titular los 90' José Luis Rodríguez (FC Juárez) | Titular los 90'

Se quedaron en la banca: Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz.

Selección de Colombia

Camilo Vargas (Atlas) | Titular los 90'

Se quedó en la banca: Willer Ditta (Cruz Azul).

Selección de Estados Unidos

Se quedó en la banca: Alejandro Zendejas (América).

Balance Estadístico Final de la Jornada 1