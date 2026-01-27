Liga MX: Días, horarios y canales de TV para la Jornada 4 (Clausura 2026)

Arrancando la actividad el viernes 30 de enero, estos son los 9 partidos que se jugarán correspondientes a la Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX; solamente 4 de estos compromisos podrán sintonizarse a través de TV Abierta, conoce los detalles.

Luego de 12 días sin actividad por los compromisos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, el balón vuelve a rodar en las canchas de la Liga MX.

Estos son todos los partidos del fin de semana:

Puebla Vs Toluca

La actividad de la Jornada 4 arrancará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde La Franja recibirá al actual bicampeón de Liga MX sin Alexis Vega, quien se recupera de la lesión sufrida a finales del torneo anterior.

Día: viernes 30 de enero, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: Fox One, IzziGo y Sky+.

Toluca derrotó 3-1 a Puebla en su último antecedente en la Liga MX. Mexsport

Pumas Vs Santos

En un día y horario muy poco habitual para los universitarios, el conjunto del Pedregal intentará hacer pesar la localía frente a un conjunto Lagunero que acumula 1 empate y dos derrotas en este inicio del Clausura 2026.

Día: viernes 30 de enero, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX Premium.

La última vez que se enfrentaron, Santos aplastó 3-0 a Pumas en el TSM. Mexsport

FC Juárez Vs Cruz Azul

La Máquina de Nicolás Larcamón se parará en la frontera con la intención de volver a ganar en el Olímpico Benito Juárez luego de 5 años sin hacerlo, mientras que Bravos buscará meterse entre los 8 mejores, de la tabla general.

Día: viernes 30 de enero, 2026.

Horario: 21:06 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: Fox One, IzziGo y Sky+.

Cruz Azul derrotó 3-2 a FC Juárez la última ocasión en la que se midieron en Liga MX. Mexsport

América Vs Necaxa

Con el horario actualizado debido al concierto que habrá en la Plaza de Toros este mismo día, el equipo de André Jardine deberá marcar su primer gol en el Clausura 2026 para no rezagarse más en la contienda por los primeros puestos que darán acceso a la Liguilla.

Día: sábado 31 de enero, 2026.

Horario: 16:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, VIX y VIX Premium.

Necaxa y América empataron 1-1 la última ocasión en la que se midieron en Liga MX. Mexsport

Atlas Vs Mazatlán

En un compromiso que solamente irá por streaming, Atlas tendrá que hacer pesar la localía del Estadio Jalisco ante Mazatlán, conjunto que vive su último semestre en el máximo circuito del futbol mexicano.

Día: sábado 31 de enero, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX Premium.

Mazatlán y Atlas igualaron 1-1 la última vez que se midieron en la Liga MX. Mexsport

Atlético San Luis Vs Chivas

Chivas tratará de mantener su paso perfecto y llegar a 12 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX, mientras que Atlético San Luis deberá sumar 3 unidades y mantenerse entre los ocho mejores del certamen.

Día: sábado 31 de enero, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: ESPN.

Alternativas por streaming: Disney+ Premium, IzziGo y Sky+.

Chivas derrotó 4-3 al Atlético San Luis la última vez que se vieron cara a cara en la Liga MX. Mexsport

León Vs Tigres

En uno de los compromisos que prometen mayor espectáculo para este fin de semana, La Fiera regresará a su guarida para medirse ante Tigres, finalista del torneo anterior de Liga MX que busca regresar a los puestos de privilegio en este inicio del Clausura 2026.

Día: sábado 31 de enero, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por Fox One.

Sin goles en su último enfrentamiento, León y Tigres emptaron 0-0 en su antecedente más reciente. Mexsport

Monterrey Vs Xolos

Sin la presencia de Gilberto Mora por lesión, Rayados de Monterrey enfrentará a Xolos desde la cancha del Gigante de acero, compromiso que cerrará la jornada sabatina.

Día: sábado 31 de enero, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: Canal 5 y TUDN.

Alternativas por streaming: VIX y VIX Premium.

Monterrey y Xolos igualaron 2-2 la última vez que se midieron en Fase Regular. Mexsport

Querétaro Vs Pachuca

Finalmente, el cerrojazo de la actividad se dará en el Estadio Corregidora, dode Gallos y Tuzos tratarán de imponerse y cerrar esta primera cuarta parte del Clausura 2026 sin alejarse de los primeros sitios.

Día: domingo 1 de febrero, 2026.

Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por Fox One.

Sorprendiendo, Querétaro venció a Pachuca (0-2) la última vez que se midieron en Liga MX. Mexsport

