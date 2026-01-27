Liga MX: Días, horarios y canales de TV para la Jornada 4 (Clausura 2026)
Tras 12 días sin actividad, el balón volverá a rodar en la Liga MX a partir del viernes 30 de enero; conoce días, horarios y canales de cada partido de la Jornada 4
Arrancando la actividad el viernes 30 de enero, estos son los 9 partidos que se jugarán correspondientes a la Jornada 4 del Clausura 2026 en la Liga MX; solamente 4 de estos compromisos podrán sintonizarse a través de TV Abierta, conoce los detalles.
Luego de 12 días sin actividad por los compromisos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, el balón vuelve a rodar en las canchas de la Liga MX.
Estos son todos los partidos del fin de semana:
Puebla Vs Toluca
La actividad de la Jornada 4 arrancará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde La Franja recibirá al actual bicampeón de Liga MX sin Alexis Vega, quien se recupera de la lesión sufrida a finales del torneo anterior.
Día: viernes 30 de enero, 2026.
Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: Azteca 7.
Alternativas por streaming: Fox One, IzziGo y Sky+.
Pumas Vs Santos
En un día y horario muy poco habitual para los universitarios, el conjunto del Pedregal intentará hacer pesar la localía frente a un conjunto Lagunero que acumula 1 empate y dos derrotas en este inicio del Clausura 2026.
Día: viernes 30 de enero, 2026.
Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: sin transmisión.
Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX Premium.
FC Juárez Vs Cruz Azul
La Máquina de Nicolás Larcamón se parará en la frontera con la intención de volver a ganar en el Olímpico Benito Juárez luego de 5 años sin hacerlo, mientras que Bravos buscará meterse entre los 8 mejores, de la tabla general.
Día: viernes 30 de enero, 2026.
Horario: 21:06 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: Azteca 7.
Alternativas por streaming: Fox One, IzziGo y Sky+.
América Vs Necaxa
Con el horario actualizado debido al concierto que habrá en la Plaza de Toros este mismo día, el equipo de André Jardine deberá marcar su primer gol en el Clausura 2026 para no rezagarse más en la contienda por los primeros puestos que darán acceso a la Liguilla.
Día: sábado 31 de enero, 2026.
Horario: 16:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: Canal 5 y TUDN.
Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+, VIX y VIX Premium.
Atlas Vs Mazatlán
En un compromiso que solamente irá por streaming, Atlas tendrá que hacer pesar la localía del Estadio Jalisco ante Mazatlán, conjunto que vive su último semestre en el máximo circuito del futbol mexicano.
Día: sábado 31 de enero, 2026.
Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: sin transmisión.
Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX Premium.
Atlético San Luis Vs Chivas
Chivas tratará de mantener su paso perfecto y llegar a 12 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX, mientras que Atlético San Luis deberá sumar 3 unidades y mantenerse entre los ocho mejores del certamen.
Día: sábado 31 de enero, 2026.
Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: ESPN.
Alternativas por streaming: Disney+ Premium, IzziGo y Sky+.
León Vs Tigres
En uno de los compromisos que prometen mayor espectáculo para este fin de semana, La Fiera regresará a su guarida para medirse ante Tigres, finalista del torneo anterior de Liga MX que busca regresar a los puestos de privilegio en este inicio del Clausura 2026.
Día: sábado 31 de enero, 2026.
Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: sin transmisión.
Alternativas por streaming: en exclusiva por Fox One.
Monterrey Vs Xolos
Sin la presencia de Gilberto Mora por lesión, Rayados de Monterrey enfrentará a Xolos desde la cancha del Gigante de acero, compromiso que cerrará la jornada sabatina.
Día: sábado 31 de enero, 2026.
Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: Canal 5 y TUDN.
Alternativas por streaming: VIX y VIX Premium.
Querétaro Vs Pachuca
Finalmente, el cerrojazo de la actividad se dará en el Estadio Corregidora, dode Gallos y Tuzos tratarán de imponerse y cerrar esta primera cuarta parte del Clausura 2026 sin alejarse de los primeros sitios.
Día: domingo 1 de febrero, 2026.
Horario: 17:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.
Canales de TV: sin transmisión.
Alternativas por streaming: en exclusiva por Fox One.
BFG