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Así es la ventaja que tiene Isaac del Toro en la general en Tirreno-Adriático

Isaac del Toro quedó segundo en la etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026, con lo que recuperó el liderato

Por: Arturo López

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Así es la ventaja que tiene Isaac del Toro en la general en Tirreno-AdriáticoMexsport

El mexicano Isaac del Toro recuperó el liderato general de la Tirreo-Adriático 2026, después de quedar en segundo general en la quinta etapa, que fue ganada por el danés Michael Valgren (Education First), su primera victoria desde que sufrió una caída en junio de 2022.

“Estoy contento de mi jornada, nuestro objetivo era recuperar el maillot de líder”, expresó Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) al cumplir con la meta.

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Isaac del Toro también recuperó la 'maglia' blancaMexsport

El originario de Ensenada tiene una ventaja de 23 segundos sobre el italiano Giulio Pellizzari Red Bull – Bora – Hansgrohe), su más cercano perseguidor y de 34 segundos sobre Matteo Jorgenson (Team Visma – Lease a Bike).

La etapa 5 de la Tirreno-Adriático 2026 comprendió un recorrido de 184 kilómetros, que comprendió de Marotta - Mondolfo - Mombaroccio.

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Isaac del Toro tiene una ventaja de 23 segundos en la general de la Tirreno-Adriático 2026Mexsport

Isaac del Toro no sólo recuperó elmaillot azzurra, sino también la maglia blanca, por ser el mejor clasificado de los jóvenes.

ASÍ ES LA VENTAJA QUE TIENE ISAAC DEL TORO EN LA GENERAL EN TIRRENO-ADRIÁTICO 2026:

  1. ISAAC DEL TORO: 20:10:40.
  2. Giulio Pellizzari: +023.
  3. Matteo Jorgenson: +0:34.
  4. Primoz Roglic: +0:44.
  5. Giulio Ciccone: 1:05.
  6. Tobias Halland Johannessen: 1:08.
  7. Alessandro Pinarello: 1:24.
  8. Bean Healy: 1:24.
  9. Magnus Sheffield: 1:27.
  10. Santiago Buitrago: 1:28.
  11. Alan Hatherly: 1:43.
  12. Javier Romo: 1:48.
  13. Andrea Vendrame: 1:49.
  14. Richard Carapaz: 2:11.
  15. Michael Storer: 2:13.

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