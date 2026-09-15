El fantasma de Chivas persigue a Guillermo Almada: 4 años sin vencer al Rebaño

El Clásico Nacional se disputa en los próximos días y las Chivas llegan con la moral alta. El equipo de Guadalajara ha mostrado una versión sólida en el Apertura 2026, siendo líder y con un juego dinámico que genera confianza de cara al duelo más esperado.

Sobre todo, los rojiblancos cuentan con un factor psicológico a su favor: el dominio claro que han ejercido sobre Guillermo Almada, actual director técnico del América.

Guillermo Almada agradece que Brian Rodríguez y Cáceres se queden en el América MEXSPORT

Guillermo Almada llega al Clásico Nacional con 4 años de sequía ante Chivas

Desde que llegó al futbol mexicano en 2019, Guillermo Almada solo ha logrado derrotar a Chivas en contadas ocasiones.

Su primera victoria se produjo el 21 de julio de 2019, cuando Santos Laguna goleó 3-0 al Rebaño en la jornada 1 del Apertura.

La otra gran victoria que marca su historial positivo llegó el 16 de enero de 2022, en la jornada 2 del Clausura, cuando Pachuca se impuso 2-1 a Chivas en el Estadio Hidalgo.

Esa victoria de enero de 2022 es la última que el técnico uruguayo ha logrado ante el Guadalajara. Desde entonces han pasado más de cuatro años y seis partidos oficiales sin que Almada pueda sumar tres puntos frente a los rojiblancos.

En ese lapso el balance se inclinó a favor de Chivas, que sumó empates y, sobre todo, tres derrotas consecutivas para el estratega en sus últimos enfrentamientos.

Almada llegó a México con Santos Laguna y luego tuvo un exitoso paso por Pachuca, donde conquistó títulos y llegó a finales. Sin embargo, el Rebaño se convirtió en su “piedra en el zapato”.

Aunque mantiene un historial general favorable (cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas en 13 partidos), la racha actual de más de cuatro años sin triunfo es el dato que más pesa de cara al Clásico Nacional con el América.

Partidos de Guillermo Almada contra Chivas