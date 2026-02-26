Chivas celebra el buen paso en Liga MX: renueva a tres jugadores

El buen paso que lleva Chivas en la Liga MX ha rendido frutos. Este jueves renovó a Omar Govea, Óscar Whalley y el canteran Santiago Sandoval, con lo que garantiza solidez en el mediocampo, competencia interna en la portería y proyección a futuro en el ataque.

Omar Govea firmó una extensión de contrato hasta 2027. El mediocampista suma 381 pases acertados en la actual temporada, con una efectividad del 95 por ciento. Participó en cinco de los 11 goles anotados y recuperó 27 balones.

Omar Govea extendió su contrato hasta 2027 Mexsport

“Gran parte de las posesiones del equipo tapatío pasan por sus pies, debido a que es un jugador que se muestra permanentemente como apoyo y siempre está ubicado cerca de la zona por donde circula la pelota. Además, muestra buen criterio, inteligencia con y sin balón, y visión de juego”, destacó Chivas.

Por su parte, Óscar Whalley también renovó hasta 2027 y mantiene la competencia interna con Raúl ‘Tala’ Rangel.

“Las principales características de nuestro guardameta son su buen juego de pies y sus reflejos para atajar remates a quemarropa; además, brinda garantías y siempre está listo para responder en momentos clave, especialmente ante las ausencias del ‘Tala’ por compromisos con la Selección Mexicana en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026”, indicó.

Óscar Whalley también renovó hasta 2027 Mexsport

El canterano Santiago Sandoval, renovó hasta 2029. El juvenil debutó con Chivas en la jornada 2 del Apertura 2025 y tres fechas después, marcó su primer gol en la Liga MX, ante Juárez, a sus 18 años. Sandoval inició su andar en Chivas en la categoría Sub-14.

Santiago Sandoval renovó con Chivas hasta 2029 Mexsport

“El talentoso juvenil juega como atacante por ambas bandas y también como mediapunta, gracias a su agilidad, sus destacados controles de balón y su educada pierna izquierda. Es un futbolista que, aunque continúa en proceso de consolidación, sin duda tiene condiciones para brillar”, señaló.