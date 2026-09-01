Ferrari homenajeará a Michael Schumacher con un diseño especial en el GP de Italia

Hace 30 años, un piloto alemán llegó a Ferrari con una misión compleja: terminar con la sequía de campeonatos mundiales en la casa de Maranello dentro de la Fórmula 1; su nombre Michael Schumacher y quien este fin de semana será homenajeado en el Gran Premio de Italia en el trazado de Monza.

Para conmemorar los 30 años desde que el Kaiser llegó a Maranello, Ferrari ha preparado una serie de celebraciones recordando la era más gloriosa de la escudería que terminó con cinco campeonatos de pilotos permitiéndole a Schumacher convertirse en el primer competidor en lograr esta cantidad de títulos en la F1. Hoy en día solo está igualado por Lewis Hamilton, quien se unió a Ferrari en el 2025.

Bajo el concepto "Sunday Rituals", la escudería busca rescatar los valores de disciplina, trabajo en equipo y perfeccionismo que el Kaiser grabó en la ADN del equipo durante más de una década y el más grande homenaje estará en los coches de Hamilton y Charles Leclerc. Los dos SF-26 estrenarán un diseño inspirado directamente en el Ferrari F310 de 1996. El coche lucirá un rojo dominante tras eliminar la cubierta blanca del motor utilizada este año, incorporando además detalles blancos en los alerones, llantas BBS de tono dorado, el clásico monograma "MS" y las icónicas siete estrellas de su casco sobre el morro.

La vestimenta también será especial con un diseño exclusivo para la cita tanto para los pilotos como para el personal.

A eso se sumará la exposición de tres de los monoplazas más icónicos del alemán: el F310 de 1996, el 248 F1 de 2006 y el legendario F2002, este último rodando en el circuito en las manos del excompañero de Schumacher, el brasileño Rubens Barrichello, durante la jornada del sábado. El domingo habrá una exhibición similar, pero en las manos de Sebastian Vettel.

Así lucirán los monoplazas de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el homenaje a Schumacher Ferrari

Las cifras de Schumacher con Ferrari

Michael Schumacher llegó a Ferrari después de haber ganado dos campeonatos con Benetton. Con la casa italiana consiguió 72 triunfos, cinco coronas de pilotos y cinco victorias en la pista lombarda.

Fuera de las curvas de Monza, el homenaje se extenderá al centro de Milán con apariciones públicas de los pilotos, el lanzamiento de una colección de ropa y una exhibición permanente en el Museo Ferrari durante todo el mes de septiembre.