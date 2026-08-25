Hamilton rectifica su sarcasmo contra Ferrari

Lewis Hamilton rectificó el sarcasmo que lanzó contra Ferrari por la radio durante el Gran Premio de Países Bajos 2026 de la Fórmula Uno, cuando se sintió frustrado al verse retenido detrás del auto de Charles Leclerc y culpando a su equipo de no subir al podio debido a la tardanza del equipo a la hora de actuar.

“Menuda pérdida de tiempo, chicos, buen trabajo”, declaró después de que Leclerc entrara finalmente en boxes.

Lewis Hamilton asumió la responsabilidad de sus comentarios durante el GP de Países Bajos 2026 de la F1 Reuters

Después de lo sucedido, el siete veces campeón del mundo elogió a Ferrari en una publicación en redes sociales, en el momento de incorporar actualizaciones y mejorar el monoplaza.

“He vuelto a escuchar algunos de mis comentarios en la radio y la televisión. En el calor del momento puede aflorar la frustración, sobre todo cuando te importa tanto como a mí. Pero esa no fue la mejor versión de mí mismo. Asumo la responsabilidad por ello y mejoraré”, publicó.

Lewis Hamilton va en tercer lugar de la Clasificación general de los Pilotos 2026 de F1 Reuters

Lewis Hamilton sumó 12 puntos al quedar en la cuarta posición, a menos de un segundo de George Russell (tercero), mientras que Charles Leclerc fue quinto en el GP de Países Bajos 2026. El británico cree en el equipo y en lo que Ferrari está construyendo para el futuro.

“La dirección está clara. La confianza está ahí. Y la lucha sigue, sin duda alguna”, señaló.

ASÍ VA LA TABLA DE PILOTOS DE F1 EN 2026:

1) Kimi Antonelli – 242 puntos.

2) George Russell – 183 puntos.

3) Lewis Hamilton – 183 puntos.

4) Lando Norris – 159 puntos.

5) Charles Leclerc – 155 puntos.

6) Max Verstappen – 112 puntos.

7) Oscar Piastri – 104 puntos.

8) Isack Hadjar – 68 puntos.

9) Liam Lawson – 49 puntos.

10) Pierre Gasly – 44 puntos.

23) Sergio ‘Checo’ Pérez – 0 puntos.