Flamengo sueña con el regreso de Vinícius Jr. sin pagar un euro al Real Madrid

El futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid podría no estar tan sellado como se pensaba y la crisis del cuadro merengue podría seguir incrementado no solo en la cancha, sino también en el tema de los contratos. En medio de los rumores sobre una renovación de contrato que se ha "complicado" y el ruido mediático tras la llegada de Kylian Mbappé, un equipo alza la mano para quedarse con el brasileño.

El Flamengo, club que vio nacer a la estrella brasileña, le ha mandado un mensaje a Vinicius: las puertas están abiertas para regresar y ya tienen un plan para recuperar a su antigua estrella con una gran ventaja: no pagar un solo euro.

El monitoreo desde Brasil y el deseo del 'Mengão'

Desde Brasil, la directiva del 'Mengão' no oculta su deseo de ver a 'Vini' nuevamente vestido de rojinegro. Bruno Spindel, director ejecutivo del Flamengo, reconoció públicamente que están monitoreando de cerca la situación contractual del delantero, cuyo vínculo con la "Casa Blanca" finaliza oficialmente en junio de 2027.

"Sin duda, es un sueño no solo del Flamengo, sino de todos los hinchas, tener a Vini de vuelta", declaró Spindel, dejando claro que las intenciones del club van más allá de un simple deseo platónico.La estrategia: esperar al 2027 y el 'coste cero'

La realidad económica es ineludible: Flamengo no puede competir con las cláusulas de rescisión del futbol europeo ni con los salarios actuales del Real Madrid. Sin embargo, la directiva brasileña apuesta a la paciencia y al posible deseo del jugador de dejar su actual equipo para buscar un lugar donde sea valorado. Si Vinícius decide no extender su contrato más allá de 2027, el escenario cambia radicalmente a favor de los sudamericanos.

Spindel fue directo al explicar que la operación no dependería de una negociación de compra con Florentino Pérez, sino de la voluntad del jugador al quedar libre.

"Quizás no tendríamos que pagar nada al Real Madrid. Sería una cuestión de convencerlo a él de volver a casa, al lugar donde fue feliz y donde se formó", explicó el directivo sobre la posibilidad de ficharlo como agente libre en el futuro.

Un refugio ante la adversidad en España

La postura del Flamengo es de "puertas abiertas", apelando al sentido de pertenencia del jugador, quien ha vivido meses convulsos en España, entre episodios de racismo y la decepción del último Balón de Oro. "La casa es suya, las puertas siempre están abiertas y él sabe que aquí tiene un lugar donde se le quiere y respeta", agregó Spindel.

Por ahora, el plan es respetar los tiempos. "Él tiene contrato hasta 2027... vamos a esperar y ver qué decide sobre su futuro", sentenció el directivo.