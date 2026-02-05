Inauguración Milano Cortina 2026: lugar de México en el desfile y lista de abanderados 

México ya tiene lugar asignado para uno de los momentos más simbólicos de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Este viernes 6 de febrero se llevará a cabo una Ceremonia de Apertura histórica, no solo por el arranque oficial de la justa invernal, sino por el formato inédito con el que se presentarán las delegaciones ante el mundo.

A diferencia de ediciones anteriores, el tradicional desfile de los atletas no se realizará únicamente en un solo recinto. Además del Milano San Siro Olympic Stadium, las delegaciones desfilarán también en sedes clave como Livigno, Predazzo y Cortina, sedes cercanas a las disciplinas en las que competirán durante los Juegos. La intención es acercar a los atletas a los escenarios donde buscarán hacer historia.

Fiel al protocolo olímpico, el desfile abrirá con Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, y cerrará con Italia, país anfitrión. Entre ambas naciones, las delegaciones desfilarán conforme al orden alfabético en italiano. En total, serán 92 países los que formen parte del desfile inaugural.

En ese contexto, México hará su aparición en el lugar número 58 del desfile de los atletas. La bandera tricolor estará en manos de dos referentes del deporte invernal nacional: el patinador artístico Donovan Carrillo y la esquiadora Sarah Schleper, quienes repetirán como abanderados tras su participación en Beijing 2022.

La elección no es casualidad. Carrillo se ha convertido en el máximo exponente del patinaje artístico mexicano, mientras que Schleper aporta experiencia y liderazgo tras una larga trayectoria olímpica representando a México.

¿Quiénes han sido los abanderados de México en los Juegos Olímpicos de Invierno?

A lo largo de la historia, la bandera mexicana en Juegos Olímpicos de Invierno ha sido portada por atletas emblemáticos:

Ricardo Olavarrieta (Calgary 1988)

Roberto Álvarez (Albertville 1992)

Hubertus von Hohenlohe en tres ediciones (1994, 2010 y 2014)

Roberto Tamés (2002)

Germán Madrazo (PyeongChang 2018).

En Milano Cortina 2026, México volverá a desfilar con orgullo, historia y nuevas aspiraciones sobre el hielo y la nieve.