¡Les cortan la talacha! Árbitros necesitarán permiso hasta para jugar

La talacha también necesitará permiso. Los árbitros del futbol mexicano deberán contar con autorización escrita de la Comisión de Árbitros para dirigir o jugar partidos ajenos a la Federación Mexicana de Futbol y sus ligas afiliadas, según un comunicado interno que también establece restricciones para entrevistas, podcasts y redes sociales.

Fernando “El Cantante” Guerrero difundió completo el documento, identificado como “Confidencial–Uso interno” y firmado por Juan Manuel Herrero. Las disposiciones se conocen después de la polémica por la participación de César Arturo Ramos en una final amateur en Zacatepec, Morelos, que terminó suspendida entre golpes e invasión de aficionados.

Asimismo, a partir de hoy ningún árbitro(a) podrá arbitrar ni jugar en partidos o torneos ajenos a la FMF y sus ligas afiliadas sin autorización escrita de la Comisión de Árbitros. Esto incluye los partidos amateurs, llaneros, empresariales, de exhibición y de creadores de contenido”, establece el comunicado.

Los silbantes deberán enviar sus solicitudes al correo del director general con al menos 15 días hábiles de anticipación. Sin embargo, el documento contempla una excepción para quienes juegan de manera recreativa.

“El juego recreativo informal, sin organizador, árbitro, inscripción ni transmisión, no requiere autorización”, precisa.

La Comisión de Árbitros advierte que desatender estas instrucciones puede tener consecuencias en la actividad profesional de los integrantes del gremio.

“El incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a medidas por parte de esta Comisión, incluida la no designación”, señala.

Entrevistas y podcasts, con autorización

El comunicado interno informa que la Comisión elabora un Código de Conducta formal para regular el comportamiento de los árbitros dentro y fuera de la cancha. Aunque ese documento será presentado posteriormente, las disposiciones difundidas tienen aplicación inmediata.

Las entrevistas, los podcasts y el contenido patrocinado requieren autorización previa de esta Comisión”, indica el texto.

Los árbitros tampoco podrán revelar sus designaciones antes de la publicación oficial, incluidos datos sobre la ciudad, el hotel o los viajes, ni compartir información confidencial como calificaciones, evaluaciones o audios del VAR.

La Comisión también establece un procedimiento para actuar ante agresiones recibidas fuera del terreno de juego.

“Si reciben insultos o amenazas, no respondan: guarden la evidencia y repórtenla de inmediato, y la Comisión les dará acompañamiento”, instruye.

También vigilan las respuestas en redes

Los árbitros podrán mantener sus cuentas personales siempre que sus publicaciones e interacciones eviten lo que el comunicado denomina “apariencia de impropiedad”.

El documento incluye en esa definición cualquier publicación, reacción o interacción que pueda percibirse como parcial, indebida o contraria a la dignidad de la función arbitral, incluso cuando esa no sea la intención del silbante.

En particular, no deben publicar, compartir, comentar ni reaccionar a contenido que opine sobre decisiones arbitrales, propias o ajenas”, señala.

La restricción también comprende contenido que muestre afinidad o rechazo hacia clubes, jugadores, cuerpos técnicos o directivos; que critique a clubes, colegas o instituciones, o que esté relacionado con apuestas.

La Comisión de Árbitros sostiene que las medidas buscan proteger a los silbantes y sus familias, además de fortalecer la figura del árbitro en el futbol mexicano e internacional.

“Queremos que sepan que estas disposiciones no son una señal de desconfianza”, expresa el documento.

La polémica de César Ramos

César Arturo Ramos dirigió la final del llamado “Clásico de la Talacha”, entre las Chivas Impulsora y el América Buenavista, en el Estadio Agustín “Coruco” Díaz, donde estaba en juego un millón de pesos.

El encuentro fue suspendido a menos de cinco minutos del final, después de una expulsión, una pelea entre futbolistas y el ingreso de aficionados a la cancha.

Ramos fue designado posteriormente para el encuentro entre los Rayados de Monterrey y los Tuzos del Pachuca, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026, en el Estadio BBVA.