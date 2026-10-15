¡Cleveland sueña! Un batazo acerca a los Guardianes a la Serie Mundial

Los Guardianes de Cleveland encontraron en un swing de Petey Halpin el impulso para acercarse a la Serie Mundial. Con un jonrón de dos carreras en la quinta entrada y otra actuación dominante de Gavin Williams, vencieron 3-2 a los Rays de Tampa Bay para tomar ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Cleveland quedó a dos triunfos del Clásico de Otoño y con la posibilidad de conseguir ambos frente a su afición, pues el cuarto y el quinto encuentro también están programados en el Progressive Field.

Halpin desató la celebración con un batazo que cambió el rumbo del encuentro. El jardinero castigó un sinker de Griffin Jax, de 96 millas por hora, y mandó la pelota a las gradas del jardín derecho para poner adelante a los locales.

El bateador de los Guardianes comenzó a retroceder fuera de la caja mientras seguía el vuelo de la pelota. Cuando confirmó el cuadrangular, lanzó el bat por los aires y emprendió el recorrido entre el estruendo de las tribunas.

No sé, creo que perdí la noción. No estoy seguro de lo que estaba haciendo, para ser completamente honesto. Pero fue divertido”, expresó Halpin.

Gavin Williams impone su ley

Williams sostuvo a los Guardianes con nueve ponches en cinco entradas, una actuación que reforzó su protagonismo en esta postemporada.

El derecho de Cleveland llegó a 33 chocolates en 16 entradas y dos tercios durante estos playoffs. Su porcentaje de ponches de 45.9% es el más alto en la historia de MLB entre los lanzadores con al menos 10 episodios trabajados en una postemporada, por encima del 44.6% de Corey Knebel.

Los Rays consiguieron sus dos carreras ante Williams mediante un triple de Chandler Simpson, pero su ofensiva volvió a quedarse corta en un encuentro de margen mínimo.

Tampa Bay, líder de la Liga Americana con 98 victorias durante la temporada regular y vencedor por barrida de los Yankees en la Serie Divisional, ahora deberá reaccionar como visitante para evitar que Cleveland se acerque todavía más a la clasificación.

Junior Caminero sigue entre los bateadores de quienes los Rays esperan una respuesta: el joven dominicano todavía busca el primer cuadrangular de su carrera en postemporada.

La ventaja también pesa en los antecedentes

Los Guardianes pusieron de su lado una tendencia favorable. En las series de postemporada a ganar cuatro de siete juegos que estaban empatadas 1-1, el ganador del tercer encuentro avanzó en 71 de 102 ocasiones, equivalente a cerca del 70%.

Los equipos que, bajo el formato actual de 2-3-2, ganaron ese tercer partido en casa para colocarse arriba 2-1 terminaron llevándose la serie en 30 de 49 oportunidades, un 61%.

Cleveland buscará dar otro paso en el cuarto encuentro, programado para el viernes, aunque el pronóstico de lluvia podría provocar ajustes en el horario.

“Simplemente confiar en el trabajo, confiar en el proceso. Seguir adelante”, resumió Halpin.