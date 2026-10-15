¡Lo hace de nuevo! Zverev avanza a semifinales en Shanghái

Alexander Zverev avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Shanghái 2026 tras vencer 6-4 y 6-4 al australiano Alex de Minaur en los cuartos de final. El alemán resolvió el encuentro en una hora y 18 minutos para regresar a la penúltima ronda del torneo chino por primera vez desde 2019.

El primer cabeza de serie mantuvo el control con su servicio y aprovechó las oportunidades para marcar diferencias ante De Minaur, noveno ranking mundial. Zverev consiguió dos quiebres, uno en cada set, y salvó los cinco puntos de ruptura que enfrentó durante el partido.

El alemán registró 10 aces y ganó el 80 por ciento de los puntos disputados con su primer saque, estadísticas que respaldaron su victoria en la pista central del complejo Quizhong Forest Sports City Arena.

Zverev destacó su participación como un gran paso adelante, comparando sus partidos anteriores de torneos pasados en esta misma sede.

Zverev buscará la final ante Davidovich

El siguiente rival del alemán será el español Alejandro Davidovich Fokina, quien consiguió su pase a las semifinales después del retiro del francés Arthur Gea por una lesión cuando el marcador estaba 4-1 en el primer set.

El español llega a esta instancia después de superar encuentros exigentes ante Frances Tiafoe y Hubert Hurkacz.

El partido ante Zverev está programado para el sábado 17 de octubre, cuando ambos buscarán el pase a la final del torneo.

Shanghái, una oportunidad para Zverev

El triunfo mantiene al tenista en la pelea por conquistar su primer título del Masters 1000 Shanghái, después de una gran temporada que lo llevaría a la cima de la clasificación.

Zverev acumula un balance de 62 victorias y 14 derrotas en 2026, de acuerdo con los registros del ATP; además, el alemán señaló que la baja de Jannik Sinner para el resto de la temporada modificó el panorama de la clasificación mundial.

Con el número uno del mundo ya asegurado para el cierre de la temporada 2026, Zverev aprovechará su participación en Shanghái para sumar otro título a su campaña de este año. El alemán intentará llegar a la final del Masters y mantener el impulso tras garantizar un logro histórico en su carrera.