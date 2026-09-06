Copa de Campeones Concacaf 2027: León es el noveno equipo mexicano clasificado

La Liga MX tendrá nueve representantes en la edición 2027 de la Copa de Campeones de Concacaf, luego de que las semifinales de la Leagues Cup 2026 tuvieran pleno de equipos mexicanos.

Según el reglamento de competición, la liga mexicana tiene seis cupos para los dos campeones y los dos subcampeones de la temporada. Las otras dos plazas corresponden a los dos mejores equipos de la tabla anual que no hayan obtenido su boleto por alguna de las otras vías de clasificación.

La Leagues Cup otorga boletos a sus tres primeros lugares. En caso de que alguno de estos equipos ya tenga un lugar en el torneo continental por su desempeño en la Liga MX, el boleto se asigna al siguiente equipo mejor posicionado en la tabla anual que no haya obtenido la clasificación.

Toluca es el vigente campeon de la Copa de Campeones de Concacaf. MEXSPORT

Equipos confirmados para la Copa de Campeones de Concacaf 2027

De esta forma, ya había ocho equipos confirmados para la Copa de Campeones de Concacaf 2027 antes del partido por el tercer lugar de la Leagues Cup entre León y América. Los clasificados son:

Toluca | Campeón del Apertura 2025 de la Liga MX.

Cruz Azul | Campeón del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tigres | Finalista del Apertura 2025 de la Liga MX.

Pumas | Finalista del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas | Equipo mejor posicionado de los no calificados en la tabla anual de la Liga MX 2025-26.

América | Segundo equipo mejor posicionado de los no calificados en la tabla anual de la Liga MX 2025-26.

Pachuca | Tercer equipo mejor posicionado de los no calificados en la tabla anual de la Liga MX 2025-26.

Monterrey | Finalista de la Leagues Cup 2026.

El último boleto para el torneo continental estaba en juego en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup. León obtendría la clasificación en caso de terminar tercero, mientras que Xolos conseguiría el boleto si América se quedaba con el tercer lugar, al ser el siguiente equipo mejor posicionado entre los no clasificados de la tabla anual de la Liga MX.

Diber Cambindo marcó el gol de la victoria para el tercer lugar de León en Leagues Cup, Jorge Martinez/Mexsport

León es tercero en Leagues Cup y sella su cupo a Concachampions

El León venció 1-0 al América en el partido por el tercer lugar, disputado en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Con este resultado, la Fiera aseguró su pase a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 como tercer lugar de la Leagues Cup 2026.

Con ello, quedaron confirmados los nueve equipos que representarán a la Liga MX en el torneo continental y buscarán mantener el dominio de México en las competencias de la confederación.

México domina todas las competencias masculinas de clubes y selecciones de la Concacaf, entre ellas la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.