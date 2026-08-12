“¿Tiene que ganar la MLS a fuerza?”: la frase de Diego Lainez que le costó la expulsión

Las cosas en Tigres siguen sin funcionar. El equipo atraviesa un momento de clara crisis, con resultados irregulares, problemas de disciplina y una sensación de descontrol que se nota tanto dentro como fuera de la cancha.

El reflejo más evidente de ese mal momento fue la expulsión de Diego Lainez en la Leagues Cup. El mediocampista mexicano se convirtió en el símbolo de la frustración felina en una noche que terminó dejando a los universitarios fuera del torneo.

Diego Lainez en el último partido de Tigres en la Leagues Cup Mexsport

Lo que le dijo Diego Lainez al árbitro para que lo expulsara

Un video que circula en redes sociales captura con claridad el momento en el que Diego Lainez se acercó al salvadoreño Iván Barton para protestar una decisión arbitral.

Según se escucha en la grabación, el jugador de Tigres le lanzó de frente la frase: “¿Tiene que ganar la MLS a fuerza o qué?”.

La protesta se produjo cerca del minuto 88, después de que el árbitro no sancionara una posible falta sobre Fernando Gorriarán. Lainez insistió con gestos y se quedó de frente al juez, quien en un primer momento pareció ignorarlo.

Ante la insistencia de Laínez, Barton le iba sacar tarjeta amarilla, sin embargo, el mexicano se calentó y se escucha claramente que le dijo “sacala, sacala”, en forma de reto al central, algo que no le pareció y decidió expulsarlo.

El futbolista mexicano siguió reclamando incluso después de la expulsión, mientras un compañero intentaba calmarlo. La escena dejó en evidencia el grado de tensión que se vivía en el banquillo y en la cancha de los Tigres.

Tigres cerró la Leagues Cup con empate y derrota en penales

Tigres cerró su participación en la Leagues Cup 2026 con un empate 1-1 en los 90 minutos ante Vancouver Whitecaps y una derrota en la tanda de penales. El resultado dejó a los felinos sin opciones de avanzar.

Con este desenlace, el conjunto regiomontano quedó eliminado del torneo. La noche, marcada por las expulsiones y la incapacidad de cerrar el partido cuando iba adelante, resume el difícil momento que atraviesa la institución.