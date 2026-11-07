MLS: equipos clasificados, cruces y calendario de los playoffs 2026

La temporada regular de la Major League Soccer (MLS) concluyó y quedaron definidos los enfrentamientos para el inicio de los playoffs, que comenzarán con dos series de Wild Card. FC Cincinnati visitará a Orlando City en la Conferencia Este, mientras que Real Salt Lake enfrentará a Seattle Sounders en el Oeste.

Ambos encuentros se disputarán a partido único y determinarán a los últimos equipos que avanzarán a la Ronda Uno de la postemporada. Los ganadores se incorporarán a los cruces contra los líderes de sus respectivas conferencias: Nashville SC, en el Este, y Vancouver Whitecaps, en el Oeste.

Así se jugará la Ronda Uno de los playoffs de la MLS

La Ronda Uno se disputará al mejor de tres partidos. El primer encuentro se jugará en casa del equipo mejor clasificado durante la temporada regular, mientras que el segundo será en la cancha de su rival. Si es necesario un tercer enfrentamiento, se celebrará nuevamente en el estadio del mejor ubicado.

Las fechas de los partidos serán las siguientes:

Partido uno: del viernes 20 al martes 24 de noviembre.

del viernes 20 al martes 24 de noviembre. Partido dos: viernes 27 y sábado 28 de noviembre.

viernes 27 y sábado 28 de noviembre. Partido tres (si es necesario): martes 1 y miércoles 2 de diciembre.

Los cruces de la primera fase quedaron definidos de la siguiente manera:

Conferencia Este:

Nashville SC (1.º) vs. ganador del Wild Card Este.

(1.º) vs. ganador del Wild Card Este. Inter Miami (2.º) vs. Columbus Crew (7.º).

(2.º) vs. (7.º). New England Revolution (3.º) vs. Philadelphia Union (6.º).

Chicago Fire (4.º) vs. Charlotte FC (5.º).

Conferencia Oeste:

Vancouver Whitecaps (1.º) vs. ganador del Wild Card Oeste.

FC Dallas (2.º) vs. Portland Timbers (7.º).

St. Louis City SC (3.º) vs. LAFC (6.º).

San Jose Earthquakes (4.º) vs. Houston Dynamo (5.º).

Formato de las rondas finales de la MLS

Después de la Ronda Uno, las semifinales y las finales de conferencia se jugarán a partido único. En ambas etapas, la localía corresponderá al equipo que haya conseguido la mejor clasificación durante la temporada regular.

El calendario de las siguientes fases contempla estas fechas:

Semifinales de conferencia: sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

sábado 5 y domingo 6 de diciembre. Finales de conferencia: viernes 11 y sábado 12 de diciembre.

Los ganadores de las finales de conferencia avanzarán al partido por el campeonato de la MLS. La MLS Cup 2026 se disputará el viernes 18 de diciembre y tendrá como sede el estadio del equipo que haya registrado el mejor récord durante la temporada regular.