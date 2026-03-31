¡Le puso ritmo! Futbolista de Australia festejó a lo Michael Jackson

Nestory Irankunda le puso ritmo a uno de sus goles. El futbolista del Watford contribuyó con una doblete a la goleada de Australia de 5-1 sobre Curazao en partido amistoso rumbo al Mundial 2026. El delantero festejó a lo Michael Jackson, caracterizado con un guante blanco que le aventaron desde las gradas, en partido que se desarrolló en el Melbourne Rectangular Stadium.

Para Australia significó su último partido en casa antes del Mundial 2026 y vaya que le dio una alegría a sus aficionados con la goleada, a más de 70 días para que inicie el torneo.

Al minuto 79, el futbolista de Australia se hizo presente en el marcador. Fue al banderín del tiro de esquina para pedir el apoyo de los aficionados. Enseguida, le lanzaron un guante blanco para ponérselo en su mano derecha. Mientras recibía las felicitaciones de sus compañeros, alzó el brazo para después lanzar una serie de pasitos al ritmo de Michael Jackson.

Por Australia también anotaron: Awer Mabil, Jordy Bos y Alessandro Circati. Por Curazao lo hizo Arjany Martha.

Australia viene con gran ritmo. Ya venció a Curazao y también a Camerún (1-0). En cambio, Curazao, hila dos derrotas, la de este día y la pasada contra China (2-0).

El técnico neerlandés Fred Rutten sustituyó a Dick Advocaat a finales del mes de febrero; éste último dimitió por motivos familiares.

LOS PARTIDOS DE AUSTRALIA EN EL MUNDIAL 2026:

- 13 de junio: Australia vs. Ganador de Repechaje.

- 19 de junio: EU vs. Australia.

- 25 de junio: Paraguay vs. Australia.

LOS PARTIDOS DE CURAZAO EN EL MUNDIAL 2026:

- 14 de junio: Alemania vs. Curazao.

- 20 de junio: Ecuador vs. Curazao.

- 25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil.