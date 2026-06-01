¡Gignac se va! Pone fin a 11 años en Tigres y 5 títulos de Liga MX

André-pierre Gignac cerró su ciclo como futbolista de Tigres. Tras 11 años en la institución de la Sultana del Norte, el delantero francés disputó su último partido con la escuadra regiomontana en la que se convirtió en leyenda; la Directiva deja abierto su futuro como jugador y un posible regreso en una faceta distinta.

El Bómboro llegó con Tigres para el Apertura 2015 de Liga MX, certamen en el que se consagraría campeón del futbol mexicano por primera ocasión luego de imponerse en una agónica tanda de penales a Pumas dentro del Estadio Olímpico Universitario.

Su legado apenas iniciaba, ya que consiguió los títulos del Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023, entrando en la historia como uno de los jugadores más ganadores en toda la historia del futbol mexicano.

Gignac llegó a la Liga MX para disputar el Apertura 2015 con Tigres, convirtiéndose en una leyenda del conjunto auriazul. Mexsport

En el plano internacional, Gignac y Tigres se coronaron en la Concachampions 2020 y accedieron al Mundial de Clubes, certamen en el que se instalaron en la Final para medirse cara a cara frente al Bayern Múnich, mismos que derrotaron a los universitarios por la mínima diferencia (1-0).

El sábado 30 de mayo de 2026 quedará marcado en la historia del conjunto de la Sultana del Norte como el día en el que el mejor jugador de su historia disputó su último compromiso como futbolista de Tigres, cayendo en la Final de Concachampions 2026 frente a los Diablos Rojos del Toluca.

Gignac jugó su último partido con Tigres el sábado 30 de mayo de 2026; cayó en Final de Concachampions ante Toluca. Mexsport

La etapa como futbolista de Gignac aún no termina y los sondeos desde MLS y otras latitudes comienzan a sonar en este mercado de fichajes, por lo que la Directiva de Tigres aseguró que el histórico goleador cuenta con las puertas abiertas para regresar a la institución una vez que así lo decida, sin embargo, deberá de ser en otro rol y no como jugador sobre el terreno de juego:

André es una leyenda. Son 11 años de satisfacciones, de levantar copas, sufrir juntos. Solo hay agradecimiento, los ciclos son los ciclos. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue y manifestó que quería seguir jugando. A nosotros nos encantaría que siguiera en la institución y estamos en pláticas con él para ver de qué forma se puede incorporar a la institución (desde otro rol)”, mencionó en conferencia de prensa Mauricio Doehner, presidente del Comité Tigres-Cemex.

Títulos y goles de Gignac con Tigres

Estos son los 10 títulos de Gignac, delantero francés que a sus 40 años pone fin a su etapa como jugador de Tigres, equipo en el que anotó 222 goles y se consagró como el mejor jugador en la historia del conjunto regiomontano:

5 Liga MX / Apertura 2015 (Pumas), Apertura 2016 (América), Apertura 2017 (Monterrey), Clausura 2019 (León) y Clausura 2023 (Chivas).

4 Campeón de Campeones / 2015-16 (Pachuca), 2016-17 (Chivas), 2018 (Santos) y 2019 (Pachuca).

1 Concachampions / 2020 (LAFC).

BFG