¿Vendieron a los Yankees? Reciben inyección de 2,600 millones de dólares de un fondo de inversión

Los Yankees acaban de recibir una inyección de capital que podría hacer pensar que la organización más ganadora del deporte estadunidense y una de las de mayor valoración económica, está en crisis.

De acuerdo con información de The New York Times, Yankee Global Enterprises, la empresa que controla a los Yankees de Nueva York, cerró un acuerdo de financiamiento por 2,600 millones de dólares con Apollo Sports Capital, filial de Apollo Global Management, una de las mayores gestoras de activos alternativos del mundo.

El acuerdo combina deuda y capital y tiene un objetivo muy concreto. Los Yankees podrán utilizar una parte importante de ese dinero para refinanciar o liquidar deuda existente, mientras que el capital restante les dará mayor margen para explorar nuevos negocios y proyectos.

La operación fue anunciada este martes y representa una de las mayores inyecciones financieras recientes alrededor de una franquicia de las Grandes Ligas.

Los Steinbrenner no están vendiendo los Yankees.

Hal Steinbrenner continuará como socio gerente y mantendrá el control de la franquicia. Al Tylis, director ejecutivo de Apollo Sports Capital, se incorporará al consejo de administración de Yankee Global Enterprises en un nuevo asiento creado como parte de la alianza.

¿Por qué los Yankees recibieron 2,600 millones de dólares?

La respuesta está en una palabra que poco tiene que ver con el beisbol y es flexibilidad.

Yankee Global Enterprises no es solamente la empresa que controla al equipo de Grandes Ligas. Su portafolio también incluye participación en YES Network, Legends Hospitality y participaciones en los clubes de futbol New York City FC y AC Milan.

Por eso, los 2,600 millones de dólares no deben interpretarse como una bolsa de dinero que automáticamente estará disponible para que los Yankees salgan al mercado por jugadores.

La operación está diseñada para fortalecer las finanzas de toda la estructura empresarial y darle a los Steinbrenner capacidad para refinanciar obligaciones y estudiar nuevas oportunidades.

Apollo, que administra cerca de un billón de dólares en activos, está entrando de esta manera al negocio de los Yankees sin tomar el control de la franquicia.

La participación exacta que recibirá Apollo no fue revelada. Las reglas de MLB permiten que un fondo de capital privado tenga hasta 15 por ciento de un equipo, pero la estructura de esta operación incluye tanto deuda como capital, por lo que los 2,600 millones no representan automáticamente una valoración de los Yankees.

Los Yankees tenían una deuda que viene desde el estadio

Una parte importante de la historia está en Yankee Stadium.

La construcción del estadio generó una deuda considerable para la organización. En 2016, Yankee Global Enterprises refinanció aproximadamente mil millones de dólares relacionados con esa obligación.

Con el paso de los años, esa deuda se redujo considerablemente y actualmente se estima que está por debajo de los 100 millones de dólares.

Por eso, hablar de los Yankees como una organización “quebrada” sería incorrecto.

La operación con Apollo tiene más que ver con reordenar el balance financiero y aprovechar el valor que ha adquirido la franquicia que con rescatar a una organización en problemas.