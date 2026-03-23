Larcamón libra el castigo: ¿Por qué no habrá sanción tras el desplante de Karen Díaz?

El empate entre Mazatlán y Cruz Azul en la Jornada 12 del Clausura 2026 quedó marcado por un incidente extraoficial que encendió las redes sociales cuando al sonar el silbatazo final, el director técnico de La Máquina, Nicolás Larcamón, se acercó al cuerpo arbitral para el saludo protocolario; sin embargo, se encontró con una barrera inesperada: la árbitra asistente Karen Díaz se negó a estrecharle la mano, dejando al estratega argentino con el brazo extendido.

El incómodo momento se volvió viral de inmediato, generando dudas sobre qué pudo haber provocado el desplante.

De acuerdo con información compartida por el periodista David Medrano, la actitud de Larcamón durante los 90 minutos fue el detonante. Medrano reveló que el técnico cementero repitió constantemente, en al menos cinco ocasiones, la frase: “Qué malos son”, refiriéndose al trabajo del cuerpo arbitral.

Según el reporte de Medrano, Larcamón incluso buscó que la asistente le diera la razón ante las decisiones del central, insistiendo en que eran "malísimos", lo que provocó que Díaz le pidiera mesura antes de decidir ignorar su saludo final.

Sin reporte en la cédula: ¿Por qué no habría investigación o sanción?

A pesar de la tensión evidente y el desplante que quedó enmarcado en redes sociales, el estratega de Cruz Azul no enfrentará castigo alguno por parte de la Comisión de Árbitros. La razón principal es la ausencia de pruebas asentadas en el informe oficial del partido.

Según reporta ESPN, la cédula arbitral del encuentro, redactada por el central Maximiliano Quintero Hernández, no registra incidente alguno entre Díaz y Larcamón. Al no existir un reporte de agresión o falta grave, la Comisión no tiene elementos para abrir una investigación de oficio.

Como apunta Medrano, si bien hubo críticas al comportamiento de los árbitros, el lenguaje no fue grosero por lo que no puede ser considerado como "conducta violenta" o "insulto grave".

Sin "delito" que perseguir en el papel, el incidente quedará simplemente como una anécdota de la jornada, permitiendo que Nicolás Larcamón continúe en el banquillo celeste sin suspensiones.