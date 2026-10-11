Norris terminó admitiendo su error en el incidente con Piastri durante Sprint en Singapur

Al final, Lando Norris admitió su error durante el final de la carrera sprint de la Fórmula 1 en Singapur, en la que chocó con su coequipero Oscar Piastri.

El británico buscaba el cuarto lugar en la competencia corta de ayer sábado, pero terminó colisionando con el australiano, quien abandonó al no poder retomar la marcha.

Norris defendió su maniobra a lo largo del sábado, al grado de tener un tenso intercambio de palabras, con un periodista de la cadena Viaplay.

Pero tras el Gran Premio de este domingo, y después de qué el director de McLaren, Andrea Stella, calificara la situación de “inaceptable”, Norris cambió de parecer y lamentó la maniobra que intentó hacer.

No debí haber intentado lo que hice. Nunca debí haberlo intentado en primer lugar, aunque la maniobra fuera viable”, afirmó en la zona de medios.

Simplemente tengo que pensar más en el equipo al que represento que en mí mismo. Fue un error por mi parte y decepcioné al equipo”.

Así que, ante todo, les pido disculpas a todos. Les debo una disculpa a todos y lo haré mejor la próxima vez”.

Norris terminó en cuarta posición en el Gran Premio de Singapur, admitiendo también que McLaren tiene el cuarto auto más veloz de la parrilla en este punto.

Su carrera se caracterizó por la batalla que sostuvo ante Lewis Hamilton y Kimi Antonelli en las últimas vueltas, aunque indicó que pudo haber hecho el rebase sobre el piloto de Ferrari si ambos no se hubieran salido de pista.

Me mostré algo impaciente en mi lucha con Lewis y creo que habría terminado adelantándolo de no haber cometido ese error”, explicó.