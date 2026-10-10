VIDEO: La reacción viral de Checo Pérez al ver el choque entre los McLaren en Singapur

Una escena curiosa quedó grabada en la transmisión de la Fórmula 1 cuando Sergio Pérez se encontraba en plena entrevista tras los problemas que tuvo en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur.

Checo Pérez, integrante del equipo Cadillac, abandonó la competencia inicial el sábado luego de un incidente con el Aston Martin de Lance Stroll en la primera vuelta caótica donde también chocó George Russell, quien había tomado el liderato de la competencia sobre Max Verstappen.

Cuando el mexicano se encontraba en la zona de entrevistas para hablar sobre su contacto, fue el momento en que se presentó otro accidente en el circuito, en esta ocasión entre los dos McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, con el inglés intentando ganar la posición por el cuarto lugar.

Las cámaras de F1 tomaron el rostro de Checo Pérez quien se mostró sorprendido por ver la forma en que ambos compañeros de equipo se golpeaban y arruinaban una importante posibilidad de la casa de Woking por sumar puntos.

El rostro del mexicano generó comentarios graciosos en la cuenta de X de la Fórmula 1 dado que parecía genuinamente sorprendido no solo por el impacto, sino también porque ya anticipaba las consecuencias que tendría ese incidente dentro del equipo.