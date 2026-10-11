Checo Pérez rescata lo positivo en Singapur tras acabar P17 y ya piensa en México

El resultado de Sergio Pérez en el Gran Premio de Singapur poco puede significar siendo la posición 17, pero el piloto mexicano del equipo Cadillac ve la imagen completa y considera que, a pesar de no haber sumado puntos, hay un gran avance que no solo les servirá para el cierre de este año sino además para la próxima campaña de la Fórmula 1.

Checo Pérez arrancó desde el puesto 17 y, en la partida, descendió al 18 al evitar el caos de las primera curvas en el trabado circuito de Marina Bay. Luego comenzó una lucha directa contra los Aston Martin manteniendo detrás a Lance Stroll y Fernando Alonso antes de que la parada de pits lo dejara detrás del bicampeón del mundo.

El tapatío e integrante del equipo Cadillac aprovechó el retiro tardío de Alex Albon en el giro final para asegurar el casillero de partida.

A pesar de la brecha de rendimiento que aún separa a la escuadra estadunidense de los puestos de media tabla destacó la solidez con la que ha trabajado el grupo de ingenieros y mecánicos en cada fin de semana, una situación lejana al inicio de temporada donde el coche se desintegraba.

“Creo que estamos en una posición fuerte con las bases que tenemos hoy. Somos sólidos operativamente y el equipo ha hecho un trabajo realmente bueno. Podemos estar contentos con eso”, analizó Checo Pérez en la zona de medios tras bajarse del monoplaza.

Sin embargo, el mexicano no ocultó la realidad sobre el ritmo del auto y el trabajo que deben hacer para poder estar en la pelea del grupo medio.

“Todavía nos falta entre un segundo y un segundo y medio para poder competir con los autos de adelante, y creo que lo que realmente necesitamos ahora es un coche más fuerte debajo de nosotros”, apuntó el jalisciense, confiando en la evolución del proyecto.

Mirando a México y Estados Unidos

Ahora, Sergio Pérez y Cadillac tendrán una semana de descanso antes de dos citas críticas: el Gran Premio de Estados Unidos del 23 al 25 de octubre, el cual marcará la segunda competencia de casa para el equipo americano, antes de poner rumbo a la capital mexicana.

“Tengo muchas ganas de que lleguen Austin y México, nuestras dos carreras de casa. Austin para el equipo, y México será particularmente especial para mí, corriendo ante mi público y alcanzando los 300 Grandes Premios. Va a ser un fin de semana muy especial”, concluyó.