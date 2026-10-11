Raiders vs. Patriots EN VIVO y GRATIS: Sigue todos los detalles de este juego y su resultado
El Gillette Stadium recibe un duelo de alta presión en la AFC; Las Vegas intenta sacudirse el tropiezo ante Chiefs frente a unos Patriots decididos a hacer valer su localía
DUelo estelar en la americana
Raiders va al campo del Gillette Stadium con la herida de haber dejado el fin de semana pasado el paso invicto después de caer ante Chiefs. Los Patriots buscan frente a sus aficionados confirmar su buen momento en la temporada después de vencer a domicilio a los Bills.
La defensiva de Pats se impuso al detener en tercera oportunidad a Raiders, que tuvo que despejar por segunda ocasión en el partido.
Raiders tienen la ofensiva en su yarda 36 cuando finaliza el primer periodo en el que los ataques de ambos equipos se han impuesto.
Los New England Patriots retomaron la ventaja después de armar una ofensiva de 11 jugadas en la que recorrieron 84 yardas hasta la anotación.
Maye mostró temple de acero en una serie ofensiva en la que logró convertir un par de cuartas oportunidades con buenos pases. Rhamondre Stevenson logró la anotación de seis puntos con una carrera de cinco yardas para colocar el marcador 7-14 después del extra de Andy Borregales.
El QB de Raiders lideró el ataque que recorrió 80 yardas hasta las diagonales en 3:04 minutos. Tuvo tres pases completos, dos de ellos para Bowers, quien ya tiene tres anotaciones en la temporada.
Kirk Cousins lleva una gran ofensiva con base en pases largos que concluye con una espiral de 13 yardas con Brock Bowers para hacer los primeros seis puntos de los Malosos y empatar 7-7 con la patada de punto extra.
Con una ofensvia de apenas cinco jugadas, de las cuales dos fueron pases, los Patriots recorrieron 79 yardas en 3:37 minutos para irse arriba en el marcador 0-7 luego de las primeras series ofensivas de ambos equipos.
Drake Maye completa un pase profundo con DeMario Douglas de 35 yardas para el touchdown.
El primer ataque de los Patriots comienza en su yarda 21.
Cousins es incapaz de mover las cadenas y Raiders debe patear después de tres jugadas.
Los Raiders reciben la primera ofensiva del partido y saldrán desde su yarda 35.
Los Raiders apuestan a que Kirk Cousins siga siendo el líder de la ofensiva luego de llevar 11 pases de TD por solo cuatro intercepciones. Del otro lado, Drake Maye ya tuvo un triunfo de gran lustre ante Bills.
Si bien los Pats son los que mandan en la historia de los compromisos, los Malosos apelan a los tres resultados más recientes en los que se han llevado la victoria, el más reciente el 7 de septiembre de 2025, justamente con un triunfo en Foxborough.
Raiders (3-1) y Patriots (2-2) reviven uno de los duelos más añejos de la Conferencia Americana en las acciones de la semana 5 de la NFL. New England domina los enfrentamientos particulares en 39 enfrentamientos con un récord de 20 triunfos a cambio de 18 derrotas y un empate.