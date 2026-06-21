Lamine Yamal tras la goleada de España: "Llevaba mucho tiempo sin poder jugar"

La Selección de España logró una contundente victoria 4-0 sobre Arabia Saudí en un partido que, no solo representó los tres puntos, sino que además fue el primer encuentro en donde Lamine Yamal jugó de titular y debutó con su primer anotación en el certamen.

Al concluir el encuentro, el extremo del Barcelona no ocultó su felicidad por volver a pisar el césped tras superar diversas dolencias físicas.

“Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección. Toca Uruguay ahora”.

Yamal también profundizó en el planteamiento táctico ejecutado en Atlanta, asegurando que el grupo saltó al terreno de juego con la firme convicción de sacudirse el amargo empate sin goles registrado ante Cabo Verde en la jornada inaugural.

“Tengo muy buena relación (con Luis de la Fuente), hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre”.

Luis de la Fuente defiende el orgullo y la jerarquía de La Roja

La contundencia del marcador sirvió como plataforma para que el seleccionador español, Luis de la Fuente, hiciera frente a los severos juicios emitidos por la prensa y la afición tras el debut, mismos que el estratega respondió.

“Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos seguidos sin perder… Me parece una barbaridad cuestionar a este equipo, a esta generación de futbolistas, tan jóvenes, con un recorrido excepcional. Eso es lo que me parece injusto”.

El técnico argumentó que los comentarios negativos tocaron las fibras del orgullo de sus dirigidos, provocando una reacción natural de competitividad. Asimismo, aprovechó para enaltecer la figura de Mikel Oyarzabal, autor de dos anotaciones.