¡Lamine Yamal, el nuevo GOAT! Primer Sub-20 en ganar Mundial y Eurocopa

El Mundial 2026 nos está regalando la emotiva despedida de Leo Messi. El astro argentino, ya en la recta final de su carrera, disputó su último torneo con la Albiceleste, cayendo en la final ante España por 1-0.

Sin embargo, el mismo torneo nos entrega la consagración definitiva de Lamine Yamal. El joven español, con su magia, velocidad y desequilibrio, fue una de las grandes figuras de la campeona del mundo, cerrando un ciclo perfecto que lo coloca como el nuevo rostro del futbol global.

Lamine Yamal levantando la Copa del Mundo con España REUTERS

Lamine Yamal, campeón del mundo y Euro con 19 años

Con apenas 19 años, Lamine Yamal ya acumula logros que muy pocos alcanzan en toda una carrera.

Tras conquistar la Eurocopa 2024 con España siendo todavía adolescente, el extremo del Barcelona repitió la hazaña en el Mundial 2026, convirtiéndose en el primer y único jugador menor de 20 años en ganar tanto un Europeo como un Mundial.

Este doblete histórico lo sitúa en un lugar privilegiado. Ningún otro futbolista de su edad había logrado combinar ambos títulos mayores en un lapso tan corto.

Su madurez en el campo contrasta con su juventud. A los 19 años, Yamal ya es campeón de Europa y del mundo, un registro que lo eleva por encima de cualquier comparación generacional y lo proyecta como uno de los talentos más precoces de la historia del futbol.

¿Lamine Yamal podrá tomar el legado de Leo Messi?

En el Barcelona, Lamine Yamal ya es indiscutiblemente la estrella. Sus actuaciones en LaLiga, la Champions y los clásicos lo han convertido en el jugador franquicia del club culé, heredando el ADN de La Masia y llevando al equipo a nuevos éxitos.

Ahora, con el título mundial, se consolida también como el líder de la selección española. Junto a talentos como Pedri, Nico Williams y Cubarsí, Yamal es el faro de una España joven y ambiciosa que dominó tanto Europa como el mundo.

Lamien Yamal siendo campeón del Mundo con 19 años REUTERS

El legado de Leo Messi tiene un digno sucesor. Con su talento natural, humildad y hambre de gloria, Lamine Yamal está llamado a marcar la próxima década del futbol.