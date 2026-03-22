LaLiga: Real Madrid vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Jornada 29)

57' Tres cambios del Real Madrid Salen: Antoine Griezmann, Johnny Cardoso y Ademola Lookman

​Entran: Alexander Sorloth, Nico González y Nahuel Molina

55' ¡¡¡Gooooooooooooooooool del Real Madrid!!! Error en la salida de José María Giménez que pierde el balón con su compatriota Fede Valverde para que el 'Halcón' defina ante Juan Musso

52' ¡¡¡Goooooooooooooooooool del Real Madrid!!! Vinícius engaña a Juan Musso desde el punto penal con un potente cobro a la derecha

51' ¡¡Penal para el Real Madrid!! David Hancko pisa a Brahim Díaz dentro del área y se señala la pena máxima

49' Muy impreciso el Real Madrid al inicio del segundo tiempo A los dirigidos por Álvaro Arbeloa les cuesta hilar pases y crear jugadas

46' Cambio del Atlético de Madrid Sale: Robin Le Normand

​Entra: José María Giménez

Segundo Tiempo ¡¡Arranca la parte complementaria en el Santiago Bernabéu!!

Medio Tiempo Nos vamos al descanso en el Bernabéu Atlético de Madrid gana 0-1 al Real Madrid tras los primeros 45 minutos Jugadores del Atlético de Madrid abrazando a Ademola Lookman. REUTERS

45' Se agregan 2 minutos más

44' ¡¡Se salvaaa el Atlético de Madrid!! Disparo de Arda Güler que rechaza Musso y después David Hancko evita que aparezca Valverde para empujar el balón

42' ¡¡Ceercaa el Real Madrid!! Centro de Fede Valverde y cabezazo de Aurelién Tchouaméni que se va a un lado del arco

40' Ademola Lookman es de lo mejor del Atlético de Madrid Ademola Lookman definiendo de pierna derecha. REUTERS

38' Real Madrid sigue teniendo el balón Los locales siguen dominando, pero el Atlético ya mostró que puede hacer daño con muy poco a la ofensiva

36' Tarjeta amarilla para el Atlético de Madrid Ruggeri es amonestado por cortar un avance del Real Madrid

33' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooooooool del Atlético de Madrid!!! Trazo largo para Ademola Lookman que se asocia con Ruggeri y con Giuliano Simeone para plantarse frente a Lunin y definir con frialdad para abrir el marcador

30' Atlético de Madrid resiste ante un Real Madrid que ha buscado más el gol Koke despejando el balón ante Thiago Pitarch AFP

27' Tarjeta amarilla para el Atlético de Madrid Johnny es amonestado por una falta sobre Vinícius en los linderos del área

24' Atlético de Madrid ya no sale Los colchoneros ya no cruzan el centro del campo y el Real Madrid domina

22' ¡¡Salvaaa Giuliano Simeone!! Vinícius la tuvo dos veces en el área, pero el hijo del entrenador del Atlético de Madrid le negó la anotación bloqueando el balón

20' Ya regresa Marcos Llorente al campo El mediocampista luce sacudido, pero se reintegra a las acciones Marcos Llorente sujetándose la cabeza. REUTERS

18' Marcos Llorente sale para ser atendido El mediocampista del Atlético de Madrid se queja de un golpe en la cabeza, mismo que sufrió tras la barrida de Carvajal en el área

16' Real Madrid domina el encuentro Los locales tienen más tiempo la pelota y buscan abrir el marcador

14' ¡¡Ceercaa el Real Madrid!! Disparo de Arda Güler que se va a un lado de la portería de Juan Musso

12' ¡¡Vaya inicio de partido en el Bernabéu!! Ya hubo llegadas en ambos arcos y polémica en el área del Real Madrid Drake y Josh en el inicio del Real Madrid vs Manchester City Foto: Redes Sociales

9' ¡¡Atajaaa Andriy Lunin!! Disparo de Marcos Llorente dentro del área que contiene en dos tiempos el portero del Real Madrid. Después de su tiro, Dani Carvajal se lleva fuerte Llorente con una barrida, pero nuevamente no se marca nada.

9' ¡¡Possteee del Real Madrid!! Disparo de Fede Valverde que supera a Juan Musso, pero el metal derecho le niega la anotación

7' ¡Ademola Lookman cae en el área del Real Madrid! Antonio Rüdiger empujaba al nigeriano, pero el árbitro no señala infracción

5' ¡Cooortaaa Marcos Llorente! Balón filtrado para Vinícius que se me metía solo al área, pero el jugador del Atlético se barre y evita el esférico llegue al brasileño Marcos Llorente barriéndose ante Vinícius. AFP

3' ¡¡Atajaaa Juan Musso!! Disparo de Federico Valverde que rechaza el guardameta del Atlético de Madrid

2' ¡La primera del Real Madrid! Centro de Dani Carvajal que rechazando Ruggeri antes de que llegue Brahim Díaz

Primer Tiempo ¡¡Comienza el derbi de Madrid!! Real Madrid recibe al Atlético en el Santiago Bernabéu

14:00 Hrs ¡¡Salen los equipos al campo del Santiago Bernabéu!!

13:55 Hrs Vinícius ya calienta sobre el césped del Santiago Bernabéu Vinícius en el calentamiento del Real Madrid. REUTERS

13:45 Hrs Alineación del Real Madrid

13:45 Hrs Alineación del Atlético de Madrid