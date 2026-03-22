LaLiga: Real Madrid vs Atlético de Madrid - EN VIVO (Jornada 29)
Sigue EN VIVO el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga, a través de nuestro Minuto a Minuto
Salen: Antoine Griezmann, Johnny Cardoso y Ademola Lookman
Entran: Alexander Sorloth, Nico González y Nahuel Molina
Error en la salida de José María Giménez que pierde el balón con su compatriota Fede Valverde para que el 'Halcón' defina ante Juan Musso
Vinícius engaña a Juan Musso desde el punto penal con un potente cobro a la derecha
David Hancko pisa a Brahim Díaz dentro del área y se señala la pena máxima
A los dirigidos por Álvaro Arbeloa les cuesta hilar pases y crear jugadas
Sale: Robin Le Normand
Entra: José María Giménez
Atlético de Madrid gana 0-1 al Real Madrid tras los primeros 45 minutos
Disparo de Arda Güler que rechaza Musso y después David Hancko evita que aparezca Valverde para empujar el balón
Centro de Fede Valverde y cabezazo de Aurelién Tchouaméni que se va a un lado del arco
Los locales siguen dominando, pero el Atlético ya mostró que puede hacer daño con muy poco a la ofensiva
Ruggeri es amonestado por cortar un avance del Real Madrid
Trazo largo para Ademola Lookman que se asocia con Ruggeri y con Giuliano Simeone para plantarse frente a Lunin y definir con frialdad para abrir el marcador
Johnny es amonestado por una falta sobre Vinícius en los linderos del área
Los colchoneros ya no cruzan el centro del campo y el Real Madrid domina
Vinícius la tuvo dos veces en el área, pero el hijo del entrenador del Atlético de Madrid le negó la anotación bloqueando el balón
El mediocampista luce sacudido, pero se reintegra a las acciones
El mediocampista del Atlético de Madrid se queja de un golpe en la cabeza, mismo que sufrió tras la barrida de Carvajal en el área
Los locales tienen más tiempo la pelota y buscan abrir el marcador
Disparo de Arda Güler que se va a un lado de la portería de Juan Musso
Ya hubo llegadas en ambos arcos y polémica en el área del Real Madrid
Disparo de Marcos Llorente dentro del área que contiene en dos tiempos el portero del Real Madrid. Después de su tiro, Dani Carvajal se lleva fuerte Llorente con una barrida, pero nuevamente no se marca nada.
Disparo de Fede Valverde que supera a Juan Musso, pero el metal derecho le niega la anotación
Antonio Rüdiger empujaba al nigeriano, pero el árbitro no señala infracción
Balón filtrado para Vinícius que se me metía solo al área, pero el jugador del Atlético se barre y evita el esférico llegue al brasileño
Disparo de Federico Valverde que rechaza el guardameta del Atlético de Madrid
Centro de Dani Carvajal que rechazando Ruggeri antes de que llegue Brahim Díaz
Real Madrid recibe al Atlético en el Santiago Bernabéu
El conjunto merengue necesita la victoria en el Santiago Bernabéu, porque el Barcelona ya tiene siete puntos de ventaja sobre ellos