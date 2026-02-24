Ancelotti amarra su renovación con Brasil hasta el 2030: el acuerdo con la CBF está cerca de cerrarse 

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este martes que la renovación de Carlo Ancelotti como seleccionador nacional está muy avanzada y solo restan “ajustes burocráticos y jurídicos” para oficializar el nuevo acuerdo. La continuidad del técnico italiano al frente de la Canarinha es considerada una prioridad estratégica por la dirigencia, que apuesta por consolidar un proyecto a mediano y largo plazo con miras al próximo ciclo mundialista.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, defendió públicamente la gestión de Ancelotti desde su llegada en mayo pasado y pidió paciencia ante los resultados irregulares registrados en las eliminatorias sudamericanas. “Un año es muy poco para desarrollar un trabajo que deje frutos y resultados”, afirmó el dirigente ante la prensa, remarcando que el proceso necesita estabilidad para consolidarse.

Xaud destacó además la experiencia internacional del entrenador, cuya trayectoria incluye pasos exitosos por el Real Madrid y el Bayern Múnich, entre otros grandes clubes europeos. “Tenemos la mejor materia prima del mundo en cuanto al entrenador; debemos aprovechar este tiempo que él pasa aquí en Brasil con la selección. Creo mucho en el trabajo que viene haciendo”, subrayó el presidente de la CBF tras una reunión en Río de Janeiro con el titular de LaLiga, Javier Tebas. Un contrato que apunta al Mundial de 2030

Ancelotti había firmado inicialmente un contrato hasta el final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio. No obstante, según informaciones difundidas por medios locales, la intención de la CBF es ampliar el vínculo por cuatro años más, extendiéndolo hasta el Mundial de 2030 y asegurando así un ciclo completo bajo el mando del técnico italiano.

Las negociaciones para prolongar el contrato comenzaron ya el año pasado y cobraron mayor impulso en las últimas semanas. La propuesta contempla condiciones económicas similares a las actuales, aunque con ajustes en las primas por objetivos deportivos. Actualmente, el entrenador percibe alrededor de 10 millones de euros anuales y podría recibir un bono adicional de cinco millones en caso de conquistar el sexto título mundial para Brasil, un objetivo que representa una auténtica obsesión nacional desde la última consagración en 2002. Un proceso en construcción

Desde su llegada, Ancelotti ha intentado dotar al equipo de mayor equilibrio táctico y fortalecer la competitividad en un contexto complejo. Brasil logró asegurar su clasificación al Mundial de 2026, pero lo hizo tras unas eliminatorias sudamericanas marcadas por altibajos, derrotas inesperadas y una transición institucional que incluyó cambios en la dirección técnica antes de su arribo.

El balance hasta el momento arroja cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, estas últimas frente a Japón y Bolivia. Más allá de los números, el rendimiento colectivo ha mostrado fases de crecimiento, especialmente en la consolidación de jóvenes talentos y la recuperación de referentes históricos del plantel. Amistosos clave antes del debut mundialista

Con la clasificación asegurada, el cuerpo técnico ya trabaja en la planificación previa al Mundial. Antes de su debut en la máxima cita internacional, Brasil disputará cuatro partidos amistosos frente a Francia, Croacia, Egipto y, previsiblemente, Panamá. Estos compromisos servirán para evaluar variantes tácticas, consolidar una base titular y afinar detalles físicos y estratégicos.

La CBF confía en que la continuidad de Ancelotti aporte estabilidad a un proceso que busca recuperar el protagonismo histórico de la selección brasileña en el escenario internacional. Con el respaldo dirigencial y un plantel en plena renovación generacional, el desafío del técnico italiano será transformar la confianza institucional en resultados concretos y devolver a la Canarinha a la cima del fútbol mundial.