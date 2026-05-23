Knicks aplastan a Cavaliers y quedan a un triunfo de las Finales de la NBA

Golpe de autoridad en la Gran Manzana. Los Knicks de Nueva York pusieron un pie y medio en las Finales de la NBA tras vencer 121-108 a los Cavaliers de Cleveland en el Juego 3, colocándose con una cómoda y letal ventaja de 3-0 en la serie por la Conferencia Este. La escuadra neoyorquina está intratable y el sueño del campeonato luce más vivo que nunca.

El héroe de la noche en el Madison Square Garden fue, sin sorpresa alguna, Jalen Brunson. El jugador de los Knicks se vistió de gala al clavar 30 puntos, controlando los hilos, los tiempos y el ritmo del partido de principio a fin, dejando claro que es el auténtico motor de esta franquicia en los Playoffs 2026.

Un arsenal neoyorquino imposible de detener

Brunson no estuvo solo en la duela. El aparato ofensivo de Nueva York funcionó como una máquina perfecta gracias al respaldo de Mikal Bridges y OG Anunoby, quienes castigaron en los momentos de apremio para mantener la ventaja en el marcador. Asimismo, Karl-Anthony Towns firmó una actuación dominante en la pintura en ambos lados de la cancha, confirmando la brutal profundidad de este roster en la postemporada.

Por el lado de los Cavaliers, Donovan Mitchell y Evan Mobley cargaron con el equipo e intentaron la hombrada, pero la defensiva de Cleveland hizo agua. Los costosos errores en la marca y las constantes pérdidas de balón terminaron por sepultar las aspiraciones de los visitantes.

A romper una sequía de casi tres décadas

La misión para Cleveland luce imposible: ninguna franquicia en la historia de la NBA ha logrado remontar un 3-0 en postemporada. Los Cavaliers están contra las cuerdas y al borde de las vacaciones.

Con este monumental triunfo, los Knicks se colocaron a tan solo una victoria de regresar a unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999. El liderato de Brunson ha transformado la identidad del equipo, consolidándose como una de las superestrellas de la liga y guiando a Nueva York en una histórica búsqueda por el trofeo Larry O'Brien.