Keylor Navas tiene mejores números que los tres porteros convocados por Costa Rica

Fernando Batista comenzó su ciclo al frente de la Selección de Costa Rica con una decisión que rápidamente generó debate: Keylor Navas no fue convocado para disputar la Liga de Naciones Concacaf.

El técnico argentino llamó a 30 futbolistas para la concentración previa al debut ante Curazao, pero dejó fuera al histórico arquero, quien a sus 39 años continúa siendo titular y capitán de Pumas.

Batista explicó que intentó comunicarse con Navas durante su visita a México, pero aseguró que el portero no respondió.

“Hemos hablado una vez por teléfono, después yo estuve en México quise acercarme a él para poder hablar. Él no ha hablado conmigo, no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé”, señaló el seleccionador.

La respuesta de Navas llegó posteriormente a través de Instagram: “Si usted tiene algo importante que decir, ¿llama directamente o manda un mensaje?”, publicó Navas en su ciuenta de Instagram.

La discusión, sin embargo, también puede llevarse al terreno futbolístico. ¿Qué momento atraviesan cada uno de los porteros?

Keylor Navas, la mejor opción

Más allá de sus 39 años, Navas llega con actividad y protagonismo en los Pumas. En el actual torneo, suma nueve partidos, todos como titular, con 13 goles recibidos y una portería imbatida. Además, registra un 65 por ciento de atajadas y porta el gafete de capitán.

Es decir, no se trata de un arquero que esté alejado de la competencia o sin participación en su club. Su presente en México le permite mantenerse como una opción de experiencia y rendimiento para Costa Rica.

¿Quiénes son los tres porteros convocados?

Abraham Madriz representa la apuesta por la juventud. El guardameta del Saprissa tiene 22 años, mide 1.91 metros y se ha convertido en una pieza importante de su club. En la temporada 2025/2026 suma 1,890 minutos, además de siete partidos como titular en los nueve encuentros disputados por su equipo en el torneo. Le han anotado en cinco anotaciones de las 10 que suma su equipo. Saprissa marcha en la parte alta de la clasificación.

Bayron Mora, de 23 años, vive una situación diferente. El arquero de Alajuelense es actualmente el segundo portero del equipo y apenas acumula 470 minutos en la temporada 2025/2026. Suma dos partidos como titular. Su convocatoria representa, por tanto, una apuesta hacia el futuro más que la elección de un guardameta con continuidad semanal.

El caso de Patrick Sequeira parece la más complicada. A sus 27 años, el guardameta del Casa Pia es el portero titular de Costa Rica, pero actualmente atraviesa un momento particular en Portugal. Después de una temporada con actividad importante, perdió protagonismo al inicio de la nueva campaña debido a que el club lo busco vender y no tuvo activdad. Ha aparecido entre los suplentes o incluso fuera de las convocatorias de su club.

La ausencia de Navas no sólo llama la atención por su trayectoria. También abre la comparación entre un arquero de 39 años que mantiene actividad, un joven con continuidad, un suplente con pocos minutos y un titular de selección que actualmente no está jugando con su club.